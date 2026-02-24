SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Surf Brasil detalhou nesta terça-feira (24) os critérios para formação da seleção nacional que disputará o ciclo classificatório rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, após a confirmação do novo sistema de vagas anunciado pela Federação Internacional de Surf (ISA) e homologado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

A principal mudança no modelo é a valorização do ISA Games, que passa a distribuir a maior parte das 48 vagas -24 no masculino e 24 no feminino- ao longo das edições de 2026, 2027 e 2028.

Já o ranking da World Surf League (WSL) terá peso reduzido: apenas cinco homens e cinco mulheres se classificam via Championship Tour, com limite de um atleta por país em cada gênero.

O ciclo olímpico começa já em 2026, com o primeiro ISA Games ainda sem data definida. As equipes campeãs por nação no masculino e no feminino garantem vagas diretas para Los Angeles, modelo que será repetido em 2027. Já a edição de 2028 distribuirá dez vagas por gênero, respeitando o limite por país.

CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO

O Brasil poderá inscrever três homens e três mulheres em cada ISA Games. A prioridade será para os surfistas mais bem colocados no ranking do Circuito Mundial do ano corrente, até 30 dias antes da competição. Assim, nomes da elite mundial terão duas possibilidades de classificação: pelo circuito profissional e pelos eventos da ISA.

Caso as vagas não sejam preenchidas -cenário mais provável no feminino, onde há menos brasileiras no CT- a convocação será complementada com atletas até o top 40 do Challenger Series, a divisão de acesso.

Persistindo lacunas, entra o ranking nacional da própria confederação. Foi por esse caminho que Tainá Hinckel garantiu a vaga extra por equipes para Paris 2024.

Presidente da entidade, Teco Padaratz afirmou que a confederação vê o novo formato com otimismo, posição que ele já havia defendido em entrevista recente à reportagem.

"Nós da Surf Brasil estamos bem empolgados com a confirmação do novo método de classificação olímpica criado pela ISA e homologado pelo COI. Acredito que teremos mais oportunidades nas competições que o Brasil tem excelente histórico de classificação", disse.

"Alguns dos nossos atletas se classificaram para os últimos Jogos através deles e não vamos poupar esforços para dar a melhor condição possível para a Seleção Brasileira buscar cada vaga disponível", afirmou Teco.