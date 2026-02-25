SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de ter obtido um aumento significativo na renovação do contrato de patrocínio máster, o Corinthians não recebeu luvas no novo acordo firmado com a Esportes da Sorte.

Durante as negociações, a diretoria alvinegra tentou incluir essa cláusula, mas não houve acordo entre as partes.

Em contrapartida, o clube conquistou maior flexibilidade no formato de pagamento, fruto da boa relação construída com a patrocinadora.

DINÂMICA DOS REPASSES

Corinthians e Esportes da Sorte acertaram que o pagamento do contrato será feito em dez parcelas ao longo de cada ano. O cronograma, no entanto, não estabelece meses fixos para os repasses.

Dessa forma, conforme apurou o UOL, ficou definido que o clube poderá solicitar valores maiores em determinados períodos da temporada, caso haja necessidade. As quantias antecipadas serão compensadas ao longo do ano, até que o Timão receba o valor fixo de R$ 150 milhões ao fim de cada exercício.

Outro ponto importante do acordo envolve a verba destinada ao departamento de marketing. O valor de R$ 10 milhões anuais, previsto para financiar ações específicas, será incorporado ao montante principal em 2026. Assim, o Corinthians receberá R$ 160 milhões na próxima temporada.

Segundo apurou o UOL, essa foi uma solicitação pessoal do presidente Osmar Stábile durante as negociações. Após realizar projeções financeiras, o dirigente avaliou que o acréscimo será fundamental para o equilíbrio do orçamento corintiano em 2026.

A partir de 2027, o clube receberá R$ 150 milhões fixos por ano, além de contar com um orçamento separado de R$ 10 milhões destinado ao marketing. Esse valor é bastante superior ao previsto no contrato anterior, que estabelecia repasses anuais de R$ 3 milhões. As ações financiadas com essa verba não precisam, necessariamente, envolver a patrocinadora.

O novo acordo ainda prevê bônus por desempenho esportivo, que pode elevar o valor anual do contrato para até R$ 200 milhões. O vínculo tem validade até o fim de 2029 ? o contrato anterior se encerraria no meio de 2027.

RESPIRO PARA O CAIXA

O Corinthians receberá a primeira parcela do novo contrato em março. Junto ao pagamento do mês, também serão depositados os valores retroativos referentes a janeiro e fevereiro.

De acordo com o apurado pelo UOL, a intenção da diretoria é utilizar essa quantia para organizar o fluxo de caixa, garantindo o pagamento de salários do elenco, comissão técnica e demais funcionários.

O clube atravessa um processo de saneamento financeiro e tem como uma de suas prioridades a quitação de uma pendência com o Talleres, relacionada à contratação do meia Rodrigo Garro, cujo valor chega à casa de R$ 20 milhões.

Ainda assim, essa dívida ?que pode resultar em um novo transfer ban? não será quitada com os recursos provenientes do contrato com a Esportes da Sorte.

Mais do que reduzir passivos, a principal diretriz da atual gestão é evitar a contração de novas dívidas.