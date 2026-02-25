SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quarta-feira já é, tradicionalmente, um dia agitado para os fãs de futebol, mas o dia 25 de fevereiro reservou ingredientes mais do que especiais para apimentar a agenda de jogos.

SUPERQUARTA

O dia terá duelos importantes em ao menos quatro competições: Champions League ?que está na volta dos playoffs das oitavas?, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

A sequência de jogos começa a partir das 14h45 (de Brasília) e se arrasta até o final da noite. A lista acumula mais de 20 embates espalhados pelo país e pelo mundo.

Real Madrid x Benfica, Cruzeiro x Corinthians e Palmeiras x Fluminense são alguns destaques. Times como PSG, São Paulo, Grêmio e Atlético-MG também entram em campo.

*

VEJA JOGOS, HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR

Liga dos Campeões (playoffs - volta)

14h45 - Atalanta x Borussia Dortmund (TNT, HBO Max e UOL Play)

17h - Juventus x Galatasaray (Space e HBO Max e UOL Play)

17h - PSG x Monaco (TNT, HBO Max e UOL Play)

17h - Real Madrid x Benfica (HBO Max e UOL Play)

Campeonato Brasileiro (4ª rodada)

19h - Bragantino x Athletico-PR (Premiere)

19h - Remo x Inter (Premiere)

19h30 - Coritiba x São Paulo (Prime Video)

20h - Cruzeiro x Corinthians (Premiere)

21h30 - Palmeiras x Fluminense (Globo SP/RJ e Premiere)

21h30 - Grêmio x Atlético-MG (Globo MG/RS e Premiere)

Pré-Libertadores (2 fase - volta)

19h - Bahia x O'Higgins (Paramount+)

21h30 - Botafogo x Nacional Potosí (ESPN, Disney+ e Getv)

21h30 - Argentinos Juniors x Barcelona-EQU (Paramount+)

Copa do Brasil (2ª fase - jogo único)

15h30 - Castanhal-PA x Guarani (Getv)

15h30 - Juazeirense-BA x Capital-DF (sem transmissão)

16h - Atlético-GO x Primavera-MT (SporTV e Premiere)

18h - Madureira x ABC-RN (sem transmissão)

18h - Novorizontino x Nacional-AM (Prime Video)

19h - São Luiz-RS x Maranhão (sem transmissão)

19h - Tombense x Oratório-AP (sem transmissão)

19h - Retrô-PE x Uberlândia (sem transmissão)

19h - Londrina-PR x Penedense-AL (sem transmissão)

19h30 - Imperatriz-MA x Amazonas (Getv)

19h30 - Anápolis x Cianorte- (sem transmissão)

19h45 - Ceilândia-DF x Jacuipense-BA (sem transmissão)

20h - Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO (sem transmissão)

20h - Gama x Goiás (Prime Video)

20h - São Bernardo x Atlético-BA (sem transmissão)

20h - ASA x Operário-MS (sem transmissão)

20h - Caxias x Guarany-RS (sem transmissão)

20h - Águia-PA x Independência-AC (sem transmissão)

21h - Mixto-MT x Botafogo-PB (sem transmissão)

