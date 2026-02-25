SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por anos, o Corinthians foi o único brasileiro a ter caído na Pré-Libertadores. Agora, o que antes era raro tem virado cada vez mais comum entre os clubes brasileiros. Bahia e Botafogo tentam quebrar essa lógica recente.
PRÉ-LIBERTADORES TRAUMÁTICA
Até 2018, o Corinthians era o único time a ter dado vexame. Em 2011, o clube paulista foi eliminado pelo Tolima e virou chacota entre os rivais.
De 2018 para cá, sempre um clube brasileiro foi eliminado na fase preliminar. A lista cresceu com Chapecoense (Nacional - 2018), São Paulo (Talleres - 2019), Corinthians (Guaraní - 2020), Grêmio (Independiente del Valle - 2021), Fluminense (Olimpia - 2022), Fortaleza (Cerro Porteño - 2023), Bragantino (Botafogo - 2024) e Corinthians (Barcelona de Guayaquil - 2025).
Nenhum brasileiro caiu entre 2012 e 2017. Passaram pela Pré-Libertadores neste período: Flamengo e Internacional (2012), São Paulo e Grêmio (2013), Botafogo e Athletico (2014), Corinthians (2015), São Paulo (2016), Botafogo e Athletico (2017).
O formato da Pré-Libertadores mudou ao longo dos anos. Entre 2005 e 2016, cada clube classificado para esta etapa enfrentava apenas um rival e, se levasse a melhor, ia para a fase de grupos. De 2017 para cá, são três etapas classificatórias, com os brasileiros entrando já na segunda.
Bahia e Botafogo começaram mal na atual Pré-Libertadores. As equipes foram derrotadas por O'Higgins e Nacional Potosí, respectivamente, pelo mesmo placar de 1 a 0, atuando fora de casa, no jogo de ida da segunda fase preliminar deste ano.
O cenário é o mesmo para ambos na busca por reverter o placar. Uma vitória por dois ou mais gols de diferença nesta quarta-feira (25) coloca a dupla na terceira e última fase preliminar. Triunfos por um tento de diferença levarão as decisões para os pênaltis.
Se avançarem, Bahia e Botafogo ainda terão mais uma etapa. Os baianos cruzarão caminho com o vencedor de Tolima x Deportivo Táchira, e os cariocas terão pela frente Argentinos Juniors ou Barcelona de Guayaquil.
A bola rola em horários diferentes. O Bahia recebe o O'Higgins, na Arena Fonte Nova, às 19h (de Brasília), e o Botafogo encara o Nacional Potosí, às 21h30, no Nilton Santos.