SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Relacionado para enfrentar o Coritiba nesta quarta-feira (25), o meio-campista Djhordney está na 'mira' de Hernán Crespo para começar a ter mais oportunidades no elenco principal.

POSSÍVEL CHANCE

O jovem de 18 anos pode ganhar minutos no time misto desta quarta, no Couto Pereira.

Djhordney chegou ao São Paulo por empréstimo do Novorizontino e rapidamente ganhou espaço. Após o vice-campeonato da Copinha, a diretoria exerceu a opção de compra prevista em contrato e adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta por R$ 1 milhão. O clube do interior manteve uma parcela e poderá lucrar em uma eventual negociação futura

Dentro de campo, o meia foi um dos nomes mais constantes da equipe sub-20. Campeão da Copa do Brasil da categoria no fim da temporada passada, ele também teve papel relevante na campanha da Copinha, sendo elogiado principalmente pela boa leitura de jogo.

O jogador ficou fora do embate que terminou em 3 a 3 com o Palmeiras, nesta segunda-feira, pela 2ª rodada do Brasileirão sub-20.

O bom desempenho acelerou o processo de integração ao elenco profissional. O técnico Hernán Crespo já citou publicamente gostar do jogador e que trabalha para adaptá-lo à dinâmica do meio de campo do time principal.

Em um cenário de time misto e provável preservação de nomes como Danielzinho e Marcos Antônio, Djhordney desponta como alternativa para ganhar minutos no Couto Pereira, inicialmente saindo do banco.

TIME MISTO

O Tricolor deverá poupar vários titulares no jogo de logo mais, já de olho no Choque-Rei de domingo, no gramado sintético da Arena Barueri. O clássico vale vaga na final do Estadual.

O UOL apurou que nomes como Lucas e Calleri estão relacionados para o embate e viajaram para Curitiba, mas não devem ser titulares.

Danielzinho, com desgaste, Lucca, com queixas de incômodo muscular, e Alisson, com virose, são baixas certas.

A bola rola no Couto Pereira às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (25), pela 4ª rodada do Brasileirão. A transmissão é do Prime Video.