SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O O'Higgins (Chile), rival do Bahia na noite desta quarta-feira (25), tem uma ligação com a Libertadores que vai além da participação na fase preliminar desta temporada.

DE ONDE VEM O NOME?

O O'Higgins teve seu nome inspirado no militar chileno Bernardo O'Higgins. Ele foi um dos principais nomes durante o processo que levou à independência do Chile, que antes pertencia à Espanha.

A luta de Bernardo O'Higgins o deixou com a fama de um "libertador da América". A Libertadores leva esse nome justamente como uma homenagem ao militar chileno e aos outros líderes que ajudaram seus países sul-americanos a conquistarem a independência dos europeus. A competição passou a ter esse nome em 1965.

QUEM FOI BERNARDO O'HIGGINS?

Bernardo O'Higgins nasceu em Chillán, no Chile, em 1778. Ele estudou no Peru e na Inglaterra e desenvolveu apreço por história e artes. Foi durante este período que desenvolveu orgulho nacionalista e passou a atuar pró-independência após conhecer o venezuelano Francisco de Miranda.

O'Higgins voltou ao Chile em 1802, após a morte do seu pai, que era um dos governadores coloniais e parte da elite. Foi a partir deste momento que ele passou a atuar na política dentro do seu próprio país e liderar movimentos contra a colonização espanhola. Ele chegou a fazer parte do Congresso Nacional da então colônia.

O militar rompeu com o poder local quando José Miguel Carrera passou a adotar um regime ditatorial. O comando da colônia passou a incomodar a Espanha, que enviou tropas ao Chile e deu início à guerra pela independência. Foi aí que O'Higgins voltou como protagonista e assumiu como general-chefe das tropas chilenas e lutando ao lado de José San Martín, argentino, e um dos libertadores da América.

A independência chilena veio em 5 de abril de 1818. O'Higgins assumiu o governo do país e a nomeação do senado. Com o passar dos anos, ele perdeu força e passou a gerar descontentamento na população. O país ficou perto de uma guerra civil após o surgimento da revolta liderada pelo general Ramón Freire, e O'Higgins renunciou ao cargo, se exilando no Peru, onde passou o resto da vida.

E O TIME?

O O'Higgins Fútbol Club surgiu em 7 de abril de 1955, na cidade de Rancagua. Ele é a fusão de dois rivais: O'Higgins Braden e América.

Os clubes precisaram se fundir por uma ordem da associação de futebol da época. Ambos haviam conseguido o acesso à elite do Campeonato Chileno, mas a organização abriu espaço apenas para um time da cidade de Rancagua.

O O'Higgins conquistou os seus principais títulos na década passada. Em 2013, a equipe venceu o Apertura do Campeonato Chileno. No ano seguinte, conquistou a Supercopa do Chile.

A melhor participação a nível continental foi em 1980. Naquele ano, o O'Higgins chegou até às semifinais da Libertadores. Em 1979, 1984 e 2014, o clube nem sequer passou da fase de grupos.

Agora, a equipe tenta voltar a disputar os grupos da Libertadores. Terceiro colocado no último Campeonato Chileno, o O'Higgins se classificou para a Pré-Libertadores e estreou com vitória sobre o Bahia por 1 a 0, em casa, na segunda fase preliminar.

nesta quarta-feira (25), o time joga por um empate na Fonte Nova para avançar. Triunfo do Bahia por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Os baianos precisam de uma diferença de dois tentos ou mais para avançarem direto. A bola rola às 19h (de Brasília).