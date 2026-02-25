(UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo holandês e vice-campeão mundial em 2010, o ex-jogador Wesley Sneijder afirmou que recebeu até 5.000 ameaças de morte após criticar Gianluca Prestianni, do Benfica, e apoiar Vini Jr, do Real Madrid.

O QUE ACONTECEU

"Recebi quatro ou cinco mil ameaças de morte vindas da Argentina, na semana passada, por expressar minha opinião", contou no programa Rondo, do canal holandês Ziggo Sport. Sneijder integra o time de comentaristas da emissora.

Sneijder fez duras críticas a Prestinanni na semana passada. O holandês afirmou que o argentino deveria "ser homem" e fazer a ofensa ao atacante do Real Madrid sem cobrir o rosto.

Prestianni deveria ser homem e não tapar a boca enquanto diz isso a Vinicius. Se vai dizer isso, pelo menos diga sem tapar a boca. Wesley Sneijder, ao Ziggo Sport

O ex-jogador também apoiou Vinicius Jr: "Você está ganhando por 1 a 0, acabou de marcar um gol fantástico, você não vai falar com o árbitro assim. Pode apostar que é verdade. Mas não dá para provar", completou o holandês.

Prestianni foi suspenso provisoriamente pela Uefa após a acusação de racismo por Vinicius Jr. O camisa 7 do Real afirmou que foi chamado de 'macaco' pelo argentino após marca na vitória por 1 a 0 do time espanhol sobre o Benfica pela ida dos playoffs da Champions.

O Benfica tenta recorrer da decisão, e o argentino viajou com a delegação para Madri. Além disso, nesta terça-feira (24), o presidente do clube afirmou que "Prestianni é tudo, menos racista".

Real Madrid e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Os merengues avançam com um empate, enquanto os portugueses buscam um triunfo por dois gols de saldo. Em caso de empate no placar agregado, terá prorrogação e, se necessário, pênaltis.