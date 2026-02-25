SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Uefa negou, nesta quarta-feira (25), o recurso apresentado pelo Benfica para tentar reverter a suspensão provisória de Gianluca Prestianni, atacante argentino acusado por Vinicius Júnior de racismo.

A decisão foi tomada pelo Órgão de Apelação da Uefa. O Benfica chegou a levar o jogador para Madri, onde os times se enfrentam nesta quarta-feira (25), mas a Uefa decidiu por manter a suspensão.

*

LEIA O COMUNICADO DA UEFA:

O Órgão de Apelação da UEFA tomou nesta quarta-feira (25) a seguinte decisão: o recurso interposto pelo SL Benfica foi indeferido. Consequentemente, a decisão do Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA, de 23 de fevereiro de 2026, é confirmada.

O Sr. Gianluca Prestianni permanece suspenso provisoriamente para a próxima partida de competição de clubes da UEFA para a qual estaria apto a jogar.