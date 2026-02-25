RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Prêmio Laureus, considerado o Oscar do Esporte, anunciou Simone Biles como a mais nova integrante do elenco global de embaixadores. Ela se junta a uma lista de atletas "que usam sua voz, plataforma e paixão para apoiar o 'Laureus Sport for Good'" ("Esporte para o bem", em tradução livre).

A ginasta dos Estados Unidos já foi premiada quatro vezes como a "Atleta feminina do ano", sendo o troféu mais recente conquistado no ano passado. "Laureus tem desempenhado um papel importante na minha trajetória por muitos anos, e estou incrivelmente orgulhosa de ter sido homenageada quatro vezes como Laureus Sportswoman of the Year, incluindo na premiação do ano passado em Madri, que foi uma noite inesquecível para mim", disse.

nesta quarta-feira (25), estou igualmente orgulhosa de me juntar à Laureus como Embaixadora. Tenho a honra de ajudar a apoiar a Laureus enquanto compartilho a grande ideia no coração de tudo que o Laureus faz: que o esporte tem o poder de mudar o mundo Simone Biles

Biles iniciou seu novo papel no Laureus durante uma passagem em Milão, na Itália, oportunidade na qual visitou o Polisportiva Garegnano, um projeto de ginástica e esportes múltiplos que tem o apoio da entidade e que oferece oportunidades para crianças e jovens, especialmente meninas.

Eu vi esse poder em ação - como o esporte pode abrir portas, construir confiança e ajudar os jovens a se sentirem vistos e apoiados. Sou inspirada pelo foco da Laureus nas necessidades particulares das meninas e jovens mulheres, e a oportunidade de visitar as meninas em Milão foi um lembrete do porquê esse trabalho importa tanto: a energia delas, a determinação, a alegria. Tenho orgulho de estar ao lado da Laureus para criar oportunidades para uma nova geração, especialmente para jovens mulheres e meninas que merecem todas as chances de prosperar Simone Biles

Biles teve a companhia do marido, Jonathan Owens, jogador do hóquei do Chicago Bears, equipe que integra a principal liga da modalidade. Ele estava em Milão para participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.

O Polisportiva Garegnano é um dos mais de 300 programas Laureus Sport for Good, iniciativa busca utilizar o poder do esporte para ajudar os jovens a superar a violência, a discriminação e desigualdade. O projeto integra ainda o Gen26, que tem como objetivo fazer com que o legado dos Jogos Milão-Cortina 2026 cause um impacto positivo duradouro no país.

O Laureus conta com nomes importantes do esporte, e de diversos países, como embaixadores. O judoca brasileiro Flavio Canto é um desses nomes, em lista que tem ainda o jogador de futebol argentino Paulo Dybala, a tenista espanhola Garbiñe Muguruza, a nadadora sul-africana Tatjana Smith. Há também algumas celebridades, como o ator Jackie Chan e a austríaca Kathi Wörndl.