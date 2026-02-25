(UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Nassr venceu o Al-Najma por 5 a 0 nesta quarta-feira (25), fora de casa, no estádio King Abdullah Sports City, em Buraydah, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Saudita.

Cristiano Ronaldo abriu o placar em cobrança de pênalti e chegou a 965 gols na carreira. Coman, Martínez (duas vezes) e Mané completaram a goleada do Al-Nassr.

Com o gol marcado, CR7 virou o maior artilheiro da história do Al-Nassr. Esse é o terceiro jogo seguido em que CR7 vai às redes desde a polêmica sobre sua possível transferência de clube.

Com a vitória, o Al-Nassr segue líder do Saudita com 58 pontos. Os rivais Al-Ahli e Al-Hilal aparecem na 2ª e 3ª posição, com 56 e 55 pontos, respectivamente.

O Al-Najma é o último colocado (18ª posição), com apenas 8 pontos conquistados. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o 15º colocado Al-Riyad, que tem 15 pontos.

CR7 chegou a 21 gols no Campeonato Saudita e ocupa a 3ª posição na classificação de artilheiros.

O craque português está atrás do inglês Ivan Toney, que tem 23 gols pelo Al-Ahli, e do mexicano Julián Quiñones, que fez 22 gols com a camisa do Al-Qadsiah.

Com o gol marcado nesta quarta-feira (25), CR7 virou o maior artilheiro das história do Al-Nassr, com 121 gols marcados pelo time saudita em 136 jogos. CR7 chegou ao Al-Nassr em janeiro de 2023.

O português ultrapassou Al-Sahlawi, que anotou 120 gols em 258 jogos entre as temporadas 2009 e 2019.

DIGA AO POVO QUE EU FICO

Esse é o terceiro jogo seguido em que Cristiano marca ao menos um gol desde sua "greve", quando ficou três partidas ausente em protesto à baixa movimentação do Al-Nassr no mercado de transferências.

O português ficou fora dos duelos contra Al-Riyadh e Al-Ittihad, pelo Saudita, além de uma partida contra o Arkadag, pela Liga dos Campeões da Ásia 2.

Cristiano Ronaldo voltou ao time contra o Al-Fateh, em 14 de fevereiro, e anotou um gol na vitória por 2 a 0. Na sequência, o time do português goleou o Al-Hazem por 4 a 0, e CR7 anotou dois gols naquela partida.

GOLS E DESTAQUES

0 x 1: Cristiano Ronaldo abriu o placar para o Al-Nassr em cobrança de pênalti aos 7 minutos do 1º tempo. O português bateu forte no canto direito do goleiro brasileiro Victor Braga, que até acertou o canto mas não conseguiu chegar na bola.

0 x 2: Kingsley Coman ampliou a vantagem do Al-Nassr aos 31 minutos da primeira etapa. Brozovic recebeu passe na ponta esquerda após CR7, impedido, ficar propositalmente parado para não participar da jogada. O croata cruzou na área e Coman dominou, ajeitou e bateu para o fundo do gol.

Deu ruim para o goleirão! Victor Braga sentiu lesão e precisou ser substituído aos 38 minutos do 1º tempo pelo reserva Al Enezi.

0 x 3: Al Enezi falhou e o Al-Nassr chegou ao terceiro gol aos 42 minutos do 1º tempo. Iñigo Martínez arriscou chute rasteiro de longe e o goleiro, que havia entrado a menos de 5 minutos, aceitou o chute pelo meio das pernas.

0 x 4: Sadio Mané anotou o tento que fez o placar virar passeio no estádio King Abdullah Sports City. Cristiano Ronaldo recebeu na área, poderia até ter batido para o gol, mas viu Mané passando e rolou para o senegalês que chegou batendo no ângulo.

Substituições em massa. Com a goleada no placar e a vitória garantida, o técnico Jorge Jesus decidiu poupar vários de seus craques para o restante da temporada. De uma só vez, Cristiano Ronaldo, João Félix e Mané foram substituídos aos 12 minutos da segunda etapa.

0 x 5: Iñigo Martínez fez o quinto do Al-Nassr aos 34 minutos do 2º tempo. O espanhol anotou de cabeça, dando uma casquinha após cobrança de escanteio.