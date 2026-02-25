Calderano e Takahashi são os últimos brasileiros remanescentes no Smash asiático, um dos quatro grandes torneios do ano, que distribuem maior pontuação no ranking (4 mil pontos). As partidas tem transmissão ao vivo online (on streaming) no canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa (World Table Tennis) no YouTube.
A dupla Calderashi apelido dado pela torcida brasileira - abriu o dia com placar de 3 sets a 0 sobre os indianos Manush Shah e Diya Chitale, com parciais de 11/6, 11/9 e 11/5. Os brasileiros voltam a competir nesta quinta (26), às 9h55 (horário de Brasília), contra Wong Chun Ting e Hoi Ken Doo, representantes de Hong Kong. No último confronto entre as duplas, no WTT Star Contender Ljubljana (2025), a parceria Calderashi levou a melhor por 3 sets a 1.
What a shotWorld Table Tennis (@WTTGlobal) February 25, 2026
Hugo Calderano impresses with this backhand shot to seal the deal #SingaporeSmash #TableTennis pic.twitter.com/Eh94pvO1xL
Embalado com o triunfo nas duplas mistas, Calderano cravou a segunda vitória seguida na chave de simples. Hoje ele eliminou Wong Chun Ting (Hong Kong) ao ganhar por 3 sets a 1 (14/12, 11/8, 8/11 e 11/9). O adversário nas oitavas será o chinês Chen Yuanyu (30º no ranking mundial), às 2h30 da próxima sexta (27).
Outros resultados
Na terça (24), o Brasil se despediu da disputa de duplas feminina e masculina do Smash de Singapura. A parceira de Takahashi com a austríaca Sofia Polcanova foi superada nas oitavas pelas chinesas Kuai Man e Chen Yi por 3 sets a 1 (7/11, 11/6, 11/5 e 11/4).
Na disputa das oitavas masculinas, a parceria 100% nacional formada por Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka perdeu por 3 sets a 0 (11/7, 11/5 e 11/9) para os indianos Manav Thakkar e Manush Shah.
