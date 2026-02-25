SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid saiu atrás do placar contra o Benfica, mas virou jogando em casa e avançou às oitavas da Liga dos Campeões. Vitória por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, em Madri.
Vinicius Júnior deixou o dele e garantiu a classificação dos merengues. Assim como na ida, ele dançou em frente à bandeirinha de escanteio após marcar. O Benfica chegou a abriu o placar com Rafa Silva, mas Tchouaméni empatou para o Real logo na sequência.
O time comandado por Álvaro Arbeloa chegou à sétima vitória nesta edição da Champions. No jogo de ida, marcado pela acusação de racismo de Vinicius Júnior contra Gianluca Prestianni, o Real venceu por 1 a 0, com golaço de Vini Júnior.
Nas oitavas, o Real enfrentará Sporting-POR ou Manchester City-ING. Os confrontos da próxima fase serão definidos em sorteio na próxima sexta-feira (27), às 8h (de Brasília).
DANÇA NA BANDEIRINHA
Após a dança na bandeirinha de escanteio ser o estopim para uma confusão no jogo de ida que acabou em racismo contra Vinicius Júnior, o brasileiro marcou de novo pelo Real Madrid e repetiu o gesto, desta vez em casa.
O gol do brasileiro saiu aos 35 minutos do 2º tempo e confirmou a classificação merengue. Acusado por Vini de racismo na ida, o atacante Gianluca Prestianni foi suspenso pela Uefa e não entrou em campo no Santiago Bernabéu.
LANCES IMPORTANTES
Antes de a bola rolar, uma faixa com manifestação contra o racismo foi erguida por torcedores do Real Madrid. "Não ao racismo", dizia a faixa.
A primeira chance do jogo foi do Benfica. Rafa Silva recebeu na entrada da área e deu uma bela caneta em Asencio. O chute, no entanto, saiu fraco e foi defendido por Courtois.
Em seguida, o Real Madrid devolveu. Vinicius Júnior tabelou rápido com Arda Guler e tentou chute de bico, mas a bola passou pelo lado esquerdo da rede do gol de Trubin. O brasileiro ficou pedindo pênalti no lance, após carrinho de Nicolás Otamendí, que tentou bloquear o chute.
Aos 13 minutos, o Benfica abriu o placar e deixou o agregado do confronto empatado. Richard Ríos deu bom passe para Pavlidis, que avançou pela direita da área e tocou para o meio. Asencio desviou em direção ao gol, Courtois defendeu, mas Rafa Silva estava lá para colocar para dentro.
O empate foi rápido. Aos 15 minutos, Valverde recebeu na direita da área do Benfica e tocou para trás. Na entrada da área, pelo centro, Tchouaméni bateu firme, de chapa e acertou o canto de Trubin. Foi o primeiro gol do volante francês na temporada. Tudo igual no Santiago Bernabéu, e os merengues retomaram a vantagem de um gol no agregado.
O Real Madrid quase virou, não fosse pelo impedimento de Gonzalo García. Vinicius Júnior cruzou para Valverde, que passou de cabeça para Gonzalo na pequena área. O atacante espanhol foi travado por Otamendí, mas Arda Guler aproveitou a sobra e colocou para dentro, superando o goleiro Trubin. O gol foi anulado após revisão do VAR.
Courtois salvou o Real. Schjelderup tentou fazer uma fila de dribles dentro da área, mas foi rejeitado pela defesa merengue. No rebote, Ríos bateu forte, rasteiro, mas foi parado pelo goleiro belga, que fez boa defesa em seu canto direito.
Aos 10 minutos do 2º tempo, Alexander-Arnold recebeu na direita e colocou Dahl para dançar. A batida foi perigosa, com a bola passando rente à trave direita do goleiro do Benfica.
Vini perdeu a bola no campo de defesa, e o Benfica quase marcou. Pavlidis tocou para Rafa Silva, que bateu bonito de três dedos. A bola parou no travessão de Courtois.
Fogo amigo. Camavinga e Asencio precisaram ser atendidos após choque de cabeças. O volante francês levantou rapidamente, mas o zagueiro espanhol precisou ser retirado de campo com colar cervical. A partida ficou paralisada por quase 7 minutos. Ambos foram substituídos, e Mastantuono e Alaba entraram.
Vini fecha a conta e dança. O camisa 7 disparou em contra-ataque pela esquerda e bateu de chapa, rasteiro, superando o goleiro do Benfica. Na comemoração, o brasileiro comemorou com dança na bandeirinha.
REAL MADRID
Courtois; Trent Alexander-Arnold, Asencio (Alaba), Rüdiger e Álvaro Carreras (F. García); Valverde, Arda Güler (Palacios), Aurélien Tchouaméni e Camavinga (Mastantuono); Vinicius Júnior e Gonzalo García (Pitarch). T.: Álvaro Arbeloa
BENFICA
Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomás Araujo, Nicolás Otamendi e Samuel Dahl; Leandro Barreiro (Lopes Cabral), Richard Ríos, Andreas Schjelderup (F. Ivanovic), Rafa Silva e Fredrik Aursnes (E. Barrenechea); Vangelis Pavlidis. T.: João Tralhão (auxiliar).
Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha
Arbitragem: Slavko Vin?i? (SRB)
Assistentes: Toma? Klan?nik e Andra? Kova?i? (SRB)VAR: Christian Dingert (ALE)
Cartões amarelos: Richard Ríos (BEN), Nicolás Otamendi (BEN), Raul Asencio (RMA)
Gols: Rafa Silva (BEN), aos 13 minutos do 1º tempo; Aurélien Tchouaméni (RMA), aos 15 minutos do 1º tempo; Vinicius Júnior (RMA), aos 35 minutos do 2º tempo