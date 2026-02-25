(UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain até levou o empate no fim, mas avançou às oitavas de final da Liga dos Campeões depois de vencer a ida contra o Monaco por 3 a 2. Nesta quarta-feira, o duelo terminou empatado por 2 a 2 no Parque dos Príncipes.
Akliouche abriu o placar para os visitantes, mas Marquinhos e Kvaratskhelia fizeram para o PSG. A virada veio logo depois de o Monaco ficar com um jogador a menos ? Coulibaly foi expulso aos 13 minutos do 2º tempo, e os gols parisienses saíram pouco depois.
Nos acréscimos, Teze ainda empatou, e o Monaco quase virou no fim. Faes teve a chance para fazer 3 a 2 e levar o jogo para a prorrogação, mas desperdiçou.
O Paris vai encarar Barcelona ou Chelsea nas oitavas de final ? o sorteiro definirá os confrontos na sexta-feira. Os duelos da próxima fase estão programados para os dias 10/11 e 17/18 de março.
PSG e Monaco voltam a campo no sábado, pelo Campeonato Francês. Os parisienses visitam o Le Havre, às 17h05 (de Brasília), enquanto o Monaco recebe o Angers, às 15h.
COMO FOI O JOGO
Diferentemente do confronto de ida, no qual abriu 2 a 0 no início, o Monaco desperdiçou duas chances de abrir o placar antes dos 10 minutos. Primeiro, Balogun deu um toque acrobático para Akliouche, que, cara a cara com Safonov, mandou pelo alto para Coulibaly, que pegou de bate-pronto e isolou. Em seguida, Kehrer triscou de cabeça, e a bola passou perto da trave.
O jogo esfriou, e o Monaco passou a rondar a área do PSG, mas sem conseguir grandes oportunidades. O primeiro chute a gol foi quando Camara conseguiu espaço de longe, mas Safonov pegou sem problemas. Já os mandantes começaram a se abrir no jogo ? Doué mandou por cima após erro na saída do goleiro Könh, enquanto Kvaratskhelia se jogou, mas não alcançou o cruzamento rasteiro de Nuno Mendes.
Quando parecia que o 1º tempo terminaria sem gols, o Monaco fez valer sua postura ofensiva e abriu o placar. Depois de Barcola tabelar com João Neves e acertar o travessão de Könh, Caio Henrique cruzou da esquerda, e Coulibaly foi frio ao passar para Akliouche, que ainda acertou a trave de Safonov antes de fazer 1 a 0 aos 44 minutos.
O PSG voltou pressionando na etapa final e se aproveitou de uma expulsão para virar. Coulibaly levou dois amarelos praticamente seguidos e foi expulso aos 13 minutos, deixando o Monaco com um a menos. No lance seguinte, Doué chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para Marquinhos igualar o marcador. Cinco minutos depois, Hakimi chutou de fora da área, o goleiro espalmou, e Kvaratskhelia pegou o rebote para fazer 2 a 1.
Depois da virada, o Paris ainda teve chances, mas parou em Köhn. Hakimi acertou um foguete no meio que o goleiro espalmou com as duas mãos. Pouco depois, Doué recebeu na entrada da área e acertou no canto, mas o arqueiro foi ágil para ficar com a bola.
Já nos acréscimos, o Monaco chegou a empatar buscando a reação. Teze aproveitou cruzamento da esquerda e mandou para as redes, empatando o confronto. Pouco depois, Faes quase marcou em cabeceio após cobrança de falta.
PSG
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Lucas Hernández); Zaïre-Emery (Dro Fernández), Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Doué (Gonçalo Ramos) e Barcola (Lee). T.: Luis Enrique.
MONACO
Köhn; Kehrer, Zakaria (Mawissa) e Faes; Vanderson (Nibombe), Bamba (Teze), Lamine Camara e Caio Henrique; Akliouche (Adingra), Balogun (Biereth) e Coulibaly. T.: Sébastien Pocognoli.
Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)
Árbitro: István Kovács (ROU)
Assistentes: Mihai Marica (ROU) e Ferencz Tunyogi (ROU)
VAR: Pol van Boekel (HOL)
Gols: Marquinhos (14'/2ºT) e Kvaratskhelia (20'/2ºT) (PSG); Akliouche (44'/1ºT) e Teze (47'/2ºT) (MON)Cartões amarelos: Zakaria, Vanderson, Coulibaly e Nibombe (MON)Cartão vermelho: Coulibaly (MON)