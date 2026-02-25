SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians promoveu uma série de atos contra o racismo antes da partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro. As ações envolveram jogadores, uniformes e manifestações institucionais nas redes sociais.

Os jogadores do Corinthians entraram em campo com a camisa cobrindo a boca. O gesto foi repetido na foto oficial registrada minutos antes do início da partida, no Mineirão.

O uniforme utilizado na partida também trouxe mensagens de combate ao racismo. Abaixo da gola, foi inserida a frase "Racismo é crime". Já na parte frontal inferior esquerda, a camisa exibiu o logo da campanha "A história do Corinthians é preta", acompanhado de um QR Code que direcionava para uma página do site oficial do clube com orientações e canais de denúncia de casos de racismo.

Além das ações em campo, o Corinthians realizou publicações nas redes sociais com mensagens de conscientização e repúdio a atos racistas.

DEFESA A HUGO SOUZA

A campanha acontece três dias após o goleiro Hugo Souza ser alvo de ofensas raciais. Os episódios aconteceram após a classificação do Corinthians à semifinal do Campeonato Paulista.

Após ser o herói da vitória corintiana sobre a Portuguesa, nos pênaltis, depois de empate no tempo normal, Hugo foi atacado por torcedores da Lusa presentes no estádio do Canindé. Entre as ofensas, foram registradas expressões como "sem dente", "passa fome", "favelado" e "vai cortar esse cabelo".

Na terça-feira, a Portuguesa informou que identificou e puniu os envolvidos com a exclusão do quadro de associados. As identidades dos torcedores também foram encaminhadas às autoridades.

POSICIONAMENTO PÚBLICO

O goleiro se manifestou nas redes sociais sobre o episódio. Em publicação no Instagram, Hugo afirmou que casos como o ocorrido não podem ser relativizados ou ignorados.

"Episódios como esse não podem ser relativizados, naturalizados ou ignorados. Infelizmente, essa ainda é uma realidade enfrentada por muitas pessoas pretas diariamente, dentro e fora do esporte", postou Hugo, no Instagram.

Durante a repercussão do caso, a esposa do goleiro, Rauany Barcellos, respondeu a um comentário feito por Marcos, ídolo do Palmeiras e pentacampeão mundial com a seleção brasileira. O ex-goleiro havia reagido com emoticons de risada a uma publicação que reunia os xingamentos racistas direcionados a Hugo.

Rauany questionou publicamente a postura de Marcos e relatou os impactos do preconceito, citando episódios que atingem atletas e suas famílias.

"Oi, Marcos! Vi seu comentário tirando sarro num post sério sobre o que aconteceu. Queria que você me contasse, com base em toda sua trajetória profissional (acredito que de muitas experiências por sinal), quantas vezes você ouviu torcedores te chamando de piolhento, favelado, pedindo para que você cortasse o cabelo, te chamando de sujo, sem dente etc? Ou melhor: quantas vezes seus filhos sofreram preconceito na escola por causa da sua aparência, cabelo, cor de pele ou classe social? Pois eu queria genuinamente entender o motivo da risada, conta pra gente!! Beijos", afirmou Ruany, também pelo Instagram.

Horas depois, Marcos utilizou a mesma rede social para se desculpar com Hugo e Rauany. Ele afirmou que interpretou o episódio como uma provocação comum de torcida adversária e disse que o comentário não se repetiria.