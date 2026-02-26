O alojamento da Associação Esportiva Uberabinha, localizado no bairro Cerâmica, em Juiz de Fora, foi atingido pelas fortes chuvas que castigaram a cidade na segunda-feira (23). Segundo o assessor de marketing do clube, Davi Sampaio, o espaço teve perda praticamente total da estrutura utilizada para abrigar atletas.

De acordo com as informações divulgadas pelo clube e confirmadas pelo assessor, foram danificados ou perdidos itens essenciais como três freezers, duas geladeiras, duas estufas, um micro-ondas, uma chapa de churrasco, oito beliches, 16 colchões e uma máquina de lavar, além de outros equipamentos.

“Perdeu basicamente tudo. Alguns jogadores de fora estavam vindo e, a princípio, não podem estar aqui porque o Uberabinha não tem colchões, por exemplo”, afirmou Davi. Segundo ele, além do impacto direto na estrutura, o prejuízo compromete a logística do elenco, já que atletas de outras cidades dependem do alojamento para permanecer em Juiz de Fora.

O assessor também destacou que as chuvas já vinham afetando a rotina de treinos e que, agora, o dano ao alojamento amplia as dificuldades. “Os jogadores não vão conseguir chegar até Juiz de Fora e se alojar”, explicou.

Doações e apoio

O clube informou que, no momento, não há necessidade de doações de alimentos ou roupas. A prioridade é a recuperação da estrutura perdida. Contribuições financeiras estão sendo recebidas via Pix, conforme divulgado nas redes oficiais da equipe. Também podem ser úteis doações diretas de itens como colchões e equipamentos listados entre as perdas.

Apesar dos prejuízos, o calendário esportivo segue mantido. A estreia da equipe no Campeonato Mineiro está prevista para o dia 27 de março, às 15h, contra o Coimbra Sports, em Contagem.





Tags:

Data | Esporte | sport