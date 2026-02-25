(UOL/FOLHAPRESS) - Bragantino e Athletico empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, Juninho Capixaba abriu o placar com um belo gol de falta, mas Julimar empatou para o Furacão.

O Bragantino jogou praticamente todo o 2º tempo com um jogador a menos. Aos cinco minutos, Fabinho levou o segundo amarelo após falta em Luiz Gustavo.

A etapa final também foi de muita chuva. O gramado em Bragança Paulista sofreu com muitas poças, principalmente após os 30 minutos, que dificultaram a criação de jogadas.

Na reta final do jogo, Alix Vinícius também foi expulso pelo lado do Bragantino, que terminou o jogo com nove em campo. O Athletico até ensaiou uma virada e teve um gol anulado por impedimento nos acréscimos.

Com o empate, as equipes perderam a chance de subir às primeiras posições. O Athletico fica em 5º lugar, com 7 pontos, mesma pontução do Bragantino, que aparece logo abaixo.

Ambos os times voltam a campo somente daqui duas semanas, pelo Brasileirão. O Bragantino visita o Grêmio, no dia 12 de março, enquanto o Athletico recebe o Botafogo, um dia antes.

PUNIÇÃO POR MACHISMO

O Bragantino teve o desfalque do zagueiro Gustavo Marques, mas não foi por lesão nem suspensão. O Massa Bruta deixou o zagueiro de fora do confronto desta quarta-feira após as falas machistas que o atleta teve contra a árbitra Daiane Muniz, no sábado, na derrota da equipe contra o São Paulo, pelas quartas de final do Paulistão.

Além de ter ficado fora do jogo desta quarta-feira (25), Gustavo Marques receberá uma multa de 50% do salário, que será doada à ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade. Após o jogo contra o São Paulo, o zagueiro disse que uma mulher não deveria apitar um jogo envolvendo times grandes: "Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Ela não foi honesta, pelo que fez. Todo o mérito para o São Paulo, mas ela puxou para eles. Para ela, o São Paulo foi maior", disse Gustavo Marques.

COMO FOI O JOGO

Jogando em casa, o Bragantino teve as primeiras chances. Após inversão de Sasha, Mosquera deixou com Hurtado, que chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro, mas o goleiro Santos foi rápido para evitar que a bola passasse. Pouco depois, Mosquera foi lançado pelo alto, mas Santos saiu do gol e chegou na bola antes do atacante.

O Athletico respondeu com uma grande oportunidade com Viveros, que Cleiton fez um milagre. O camisa 9 do Furacão recebeu um belo lançamento de Esquivel e ficou cara a cara com Cleiton, mas o goleiro do Bragantino conseguiu reagir rápido e mandar para escanteio. Em seguida, Mosquera finalizou mal e perdeu boa chance dentro da área.

Já na reta final do 1º tempo, os donos da casa abriram o placar com um golaço após falta de Arthur Dias em Lucas Barbosa. Na cobrança, Juninho Capixaba foi preciso e bateu com força para fazer 1 a 0 aos 42 minutos.

O Athletico voltou para a etapa final pressionando pelo empate, e o Bragantino ficou com um homem a menos. Aos cinco minutos, Fabinho fez falta em Luiz Gustavo e levou o segundo cartão amarelo, deixando os mandantes com 10 em campo. Antes, o Furacão já estava em cima, com Viveros tirando tinta da trave de Cleiton.

Após a expulsão, o Massa Bruta se segurou e passou a apostar em contra-ataques, mas o Furacão empatou depois de superar a chuva. Na melhor chance dos mandantes, Mosquera mandou à esquerda do gol de Santos. Com o cair da chuva, o jogo passou a ficar mais truncado, e a bola rolava menos no campo com algumas poças. No entanto, aos 33 minutos, Benavídez achou passe dentro da área para Julimar, que dominou e bateu no canto de Cleiton: 1 a 1.

O Bragantino ainda terminou o jogo com mais uma expulsão. Aos 41 minutos, Alix Vinícius segurou Viveros e levou o segundo amarelo, deixando o Braga com nove jogadores em campo. O Athletico pressionou pela virada e chegou a ter um gol anulado por impedimento, de Arthur Dias, já nos acréscimos.