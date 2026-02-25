(UOL/FOLHAPRESS) - Remo e Inter empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (25), no Mangueirão, pela 4ª rodada do Brasileirão.
Alan Patrick abriu o placar para o Inter, e Leonel Picco fez o gol de empate do Remo, o seu primeiro pelo time paraense.
As duas equipes seguem sem vencer no Brasileirão. O Inter agora tem duas derrotas e dois empates na competição, enquanto o Remo tem uma derrota e três empates.
Com o resultado desta quarta-feira (25), o Inter segue na zona de rebaixamento ao somar 2 pontos na 18ª posição. O Remo chega a 3 pontos e está em 16º, sendo o primeiro clube fora do Z4.
O próximo compromisso do Inter é fora de casa contra o Grêmio, no domingo, na partida de ida da final do Campeonato Gaúcho. Pelo Brasileirão, o time gaúcho encara o Atlético-MG fora de casa no dia 11 de março, após as duas partidas finais do Gauchão.
O Remo também tem duas partidas pela final do Paraense, recebendo o Paysandu em casa no jogo de ida no domingo. Pelo Brasileirão, o Leão Azul volta a campo no dia 12 de março, quando recebe o Fluminense no Mangueirão.
OS 'GALÁTICOS' DO LEÃO AZUL
Autor do gol do Remo, o primeiro com a camisa do clube paraense, o argentino Leonel Picco é a contratação mais cara da história do Leão Azul. O volante de 27 anos foi contratado junto à Plantese, da Argentina, por US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,4 milhões).
O jogador foi a última contratação de Marcos Braz, gerente de futebol com passagem pelo Flamengo. A saída do dirigente, que ficou 8 meses no Remo, foi anunciada no dia 25 de janeiro por conta de divergências internas com a diretoria.
Além do "milionário" Picco, o elenco do Remo conta com jogadores com passagens por grandes clubes do Brasil, como Patrick de Paula, ex-Palmeiras e Botafogo, Yago Pikachu, ex-Fortaleza, e Vitor Bueno ex-São Paulo.
Além disso, o técnico do Leão Azul é o colombiano Juan Carlos Osorio, com passagem pelo São Paulo em 2015 e ex-treinador das seleções de México e Paraguai.
GOLS E DESTAQUES
0 x 1: Alan Patrick abriu o placar logo aos 3 minutos de partida. O meia recebeu cruzamento rasteiro de Vitinho na área, cortou para a direita driblando um zagueiro e bateu no canto de Marcelo Rangel.
1 x 1: Leonel Picco empatou aos 13 minutos do 1º tempo. João Pedro arriscou chute de fora da área, e o goleiro Rochet espalmou para o meio da área. Picco chegou aproveitando o rebote e anotou o 1 a 1 para o Remo.
Foi seco... Marllon foi com muita sede ao pote ao tentar roubar a bola de Allan Patrick, que deu uma "caneta" linda para limpar a jogada e seguir no lance. Mas na sequência, a zaga do Remo chegou rasgando e afastou o perigo da entrada da área.
Pressão do Remo. Na reta final da partida, em menos de 5 minutos o time da casa criou três chances para fazer o gol da vitória. Na primeira, Jajá bateu forte e tirou tinta da trave de Rochet. Na sequência, Alef Manga avançou pela ponta direita e bateu para quase sem ângulo para boa defesa de Rochet. Por fim, Patrick de Paula arriscou cobrança de falta de longe e Rochet tentou agarrar e deixou escapar para escanteio.
Na trave! No último minuto de jogo, o Inter ensaiou uma blitz no ataque e a bola sobrou para Bernabéi, que soltou um foguete mas acertou o pé da trave.
REMO
Marcelo Rangel; João Lucas, Marcelinho (Zé Ricardo), Marllon, Kayky Almeida (Cufré); Léo Andrade, Leonel Picco (Zé Welison), Patrick de Paula, Vitor Bueno (Jajá); João Pedro (Yago Pikachu), Alef Manga. T.: Juan Carlos Osorio
INTER
Rochet; Aguirre, Gabriel Mercado, Félix Torres, Bernabéi; Bruno Gomes (Ronaldo Souza), Paulinho, Alan Patrick (Alan Rodríguez); Vitinho (Kayky), Carbonero (Allex), Borré (Alerrandro). T.: Paulo Pezzolano.
Local: Mangueirão, Belém (PA)Hora: 19h00 (horário de Brasília)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Cartões amarelos: Picco, Patrick de Paula, Zé Welison e João Lucas (REM); Mercado (INT)
Gols: Alan Patrick (INT), 3' do 1º tempo (0-1); Leonel Picco (REM), 13' do 1º tempo (1-1)