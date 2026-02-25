SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia está fora da Copa Libertadores. A equipe brasileira, que havia perdido por 1 a 0 para o O'Higgins na ida da 2ª fase preliminar do torneio, até reverteu a desvantagem ao vencer o rival por 2 a 1 na Fonte Nova, mas acabou eliminada pelos chilenos após disputa de pênaltis que acabou em 4 a 3.
Willian José marcou duas vezes, mas Castillo balançou as redes e igualou o marcador no placar agregado no tempo regulamentar. Nos pênaltis, Ronaldo defendeu um chute para os donos da casa, mas Dell e Éverton Ribeiro desperdiçaram suas cobranças diante de um Carabalí que se agigantou.
O Bahia volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A eliminação, aliás, deixa o clube até mesmo fora da Sul-Americana ? apenas os eliminados da 3ª fase têm direito a participar do outro torneio continental da Conmebol.
O O'Higgins, por outro lado, vai encarar o Tolima ou o Deportivo Táchira na última fase preliminar da Libertadores. Venezuelanos e colombianos duelam nesta quinta-feira (26), a partir das 21h30 (de Brasília), para ver quem sobrevive no torneio.
COMO FOI O JOGO
O Bahia demorou exatos 19 segundos para balançar as redes e igualar o placar agregado. Após os chilenos iniciarem o duelo e perderem a bola após chutão do goleiro, Jean Lucas tocou para Everton Ribeiro, que acelerou a jogada e encontrou Ademir ? o atacante, já na ponta da área, cruzou rasteiro para Willian José completar e esquentar a Fonte Nova: 1 a 0.
Mesmo dominando as ações em busca do 2º gol, os donos da casa quase foram vazados aos 18 minutos. González, depois de jogada que contou com rebatida da defesa brasileira, dominou na entrada da área, cortou para a perna esquerda e bateu rasteiro à meta de Ronaldo.
A equipe de Rogério Ceni continuou martelando o O'Higgins e acabou premiada já nos acréscimos do 1º tempo. Pulga até havia balançado as redes, mas viu o gol ser anulado por impedimento antes de ser derrubado por Faúndez dentro da área. Resultado? Pênalti cobrado ? e desperdiçado ? por Willian José, que aproveitou o rebote de Carabalí para se redimir: 2 a 0.
Os chilenos voltaram dos vestiários mais ofensivos e diminuíram o placar aos 8 minutos. Em erro na saída de bola dos mandantes, Rabello recebeu na entrada da área e tocou para Sarrafiore, que cruzou para Castillo. O atacante, já com o gol vazio, não decepcionou e cravou o 2 a 1.
Diante da falta de eficácia ofensiva, o técnico do Bahia mexeu em seu trio de ataque, que empilhava chances perdidas: Ademir, Pulga e Willian José deixaram o gramado da Fonte Nova para as entradas de Everaldo, Cristian Olivera e Dell. Apesar das mudanças de Ceni, o Bahia não conseguiu garantir sua classificação no tempo regulamentar.
Nas penalidades, melhor para o O'Higgins, que contou com um inspirado Carabalí e fez 4 a 3. O goleiro defendeu as cobranças de Dell e Éverton Ribeiro e, mesmo com Ronaldo bloqueando Pavez, deixou o gramado como herói.