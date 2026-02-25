SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo é o novo líder do Brasileirão. Nesta quarta-feira, o Tricolor foi ao Couto Pereira, venceu o Coritiba por 1 a 0 e assumiu a ponta da classificação.
Cauly, de pênalti, fez o gol do jogo. Foi, aliás, a primeira partida do camisa 80 como titular pelo Tricolor Paulista.
Mesmo com o time misto, segue viva a boa fase do Tricolor. Agora, o clube do Morumbis soma sete vitórias e um empate em oito jogos.
O São Paulo chegou a dez pontos conquistados em quatro jogos, três à frente de Palmeiras e Fluminense ? que estão se enfrentando.
O foco, agora, recai na semifinal do Campeonato Paulista. No domingo, às 20h30 (de Brasília), o time de Hernán Crespo joga no gramado sintético da Arena Barueri, contra o Palmeiras.
O Coritiba, enquanto isso, folga no fim de semana e volta a campo na próxima quarta, contra o Corinthians. A bola rola às 21h30, na Neo Química Arena.
O JOGO
Apesar de controlar a posse de bola ao longo da etapa inicial, o São Paulo encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras.
A primeira chegada foi do Coritiba, aos quatro minutos, em finalização de Wallisson de fora da área, sem direção.
Quando o Tricolor conseguiu levar real perigo, esbarrou em Morisco: o goleiro do Coritiba apareceu bem em um cruzamento que desviou em Tapia e, depois, em chute de Ferreira.
Já nos acréscimos, Ronier ainda conseguiu romper a marcação, mas parou na trave, no lance mais perigoso do primeiro tempo.
A etapa final já começou diferente. Aos seis, Pedro Morisco tentou afastar cruzamento na pequena área e acabou acertando o braço em Gonzalo Tapia. A arbitragem entendeu como pênalti, após intervenção do VAR. Morisco acabou se lesionando no lance e precisou ser substituído por Pedro Rangel.
Da marca da cal, Cauly guardou. Rangel até encostou na bola, mas não forte o bastante para impedir o gol da vitória. 1 a 0.
O São Paulo até manteve o ímpeto nos minutos seguintes, principalmente depois da entrada de Marcos Antônio, depois do intervalo, e da dupla Lucas e Calleri, já após o gol.
Na reta final, no entanto, o Coritiba veio para cima. Lucas Ronier e Lavega tentaram, só que sem conseguir incomodar o goleiro Rafael. O goleiro são-paulino, porém, foi acionado pouco depois, após chute forte de Willian Oliveira.
Os visitantes, então, passaram a cadenciar mais o jogo para evitar maiores sustos nos últimos instantes. Após dez minutos de acréscimos, vitória tricolor confirmada. 1 a 0.
CORITIBA
Pedro Morisco (Pedro Rangel); Tinga (JP Chermont), Maicon, Jacy e Felipe Jonatan; Walisson (Wllian Oliveira), Vini Paulista (Lavega) e Josué (Fabinho); Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. T.: Fernando Seabra.
SÃO PAULO
Rafael; Alan Franco, Arboleda e Rafael Toloi; Maik, Pablo Maia (Luan), Djhordney (Marcos Antônio), Cauly (Bobadilla) e Wendell; Ferreirinha (Calleri) e Tapia (Lucas Moura). T.: Hernán Crespo.
Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Leone Carvalho Rocha (GO)
Quarto árbitro: Deborah Cecília Cruz Correia (PE)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)Cartões amarelos: Pedro Morisco, Wallisson e Breno Lopes (COR); Alan Franco, Rafael Tolói e Djhordney (SAO)
Gol: Cauly, 10'/2°T (SAO)