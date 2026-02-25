SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cruzeiro e Corinthians empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (25), no Mineirão. A partida foi válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe mineira abriu o placar com Matheus Pereira no início do jogo, mas viu os paulistas empatarem no segundo tempo. O gol corintiano foi marcado pelo zagueiro João Pedro Tchoca.

Dois minutos antes de sofrer o empate, a equipe mineira teve um jogador expulso. O lateral William cometeu uma falta em Allan, já tinha cartão amarelo, e foi para rua antes do fim da partida.

O Corinthians aproveitou a superioridade numérica para buscar a igualdade no marcador, já nos minutos finais. O gol corintiano saiu aos 39 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Corinthians entrou no G4 do Brasileirão. A equipe subiu duas posições e agora é a terceira colocada.

Já o Cruzeiro segue sem vencer na competição nacional. Agora, o clube mineiro está na 18ª colocação, na zona do rebaixamento.

Os dois times viram a chave e voltam a campo no final de semana para jogos decisivos nos seus estaduais. O Cruzeiro enfrenta o Pouso Alegre, pela volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Já o Corinthians tem pela frente o Novorizontino, fora de casa, também pela semifinal, mas do Paulistão.

O QUE ANCELOTTI VIU?

O treinador da seleção brasileira estave no Mineirão para acompanhar Cruzeiro e Palmeiras. Em campo, alguns atletas selecionáveis, como Hugo Souza, Breno Bidon, Gerson e Kaio Jorge. O goleiro corintiano, herói da classificação à semfinal do Paulista, no último fim de semana, sofreu um gol de Matheus Pereira antes dos 10 minutos de partida. Embora o chute tenha sido defensável, a passividade da defesa corintiana foi a grande responsável pela equipe ter sido vazada. Breno Bidon também teve atuação abaixo do costumeira, que foi influenciada por uma formação mista levada a campo por Dorival Júnior. O meia foi substituído no intevalo. Do lado cruzeirense, Kaio Jorge até chegou a marcar, ainda no primeiro tempo, mas o que seria o segundo gol cruzeirense foi anulado por impedimento do atacante. No fim, Ancelotti também viu novamente a dura vida de treinador no Brasil. Treinador da seleção brasileira na última Copa do Mundo, Tite, hoje no Cruzeiro, deixou o Mineirão vaiado após mais um jogo sem vitória no Brasileirão.

CRUZEIRO

Cássio; William, Fabricio Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Matheus Henrique) e Lucas Silva; Christian (Arroyo), Matheus Pereira e Gerson; Kaio Jorge (Bruno Rodrigues). Técnico: Tite.

CORINTHIANS

Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Angileri; Carrillo e Raniele (André); Breno Bidon (Dieguinho), Charles (Rodrigo Garro) e Vitinho (Allan); Pedro Raul (Memphis Depay). Técnico: Dorival Júnior.

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Douglas Pagung

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos: Lucas Romero (Cruzeiro); André Ramalho, Angileri, Carrillo e Dorival Júnior (Corinthians)

Cartão vermelho: William (Cruzeiro)

Gols: Matheus Pereira, CRU (9'/1ºT); João Pedro Tchoca, COR (36'/2ºT)