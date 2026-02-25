SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Horas após vencer o Benfica por 2 a 1, nesta quarta-feira (25), no Santiago Bernabéu, e garantir vaga nas oitavas de final da Champions League, o Real Madrid divulgou uma nota informando ter identificado um torcedor que fez uma saudação nazista durante a partida.

No comunicado, além de repudiar o gesto, o clube afirmou que agiu imediatamente após identificar o torcedor e o retirou das arquibancadas.

"O sócio foi localizado por membros da segurança do clube instantes depois de aparecer na transmissão e foi expulso imediatamente do Santiago Bernabéu", informou o time espanhol.

O Real também afirmou ter solicitado, com urgência, à Comissão Disciplinar do clube a abertura de processo para a expulsão definitiva do torcedor, que não teve sua identidade revelada.

"O Real Madrid condena este tipo de gestos e expressões que incitam a violência e o ódio no desporto e na sociedade", diz trecho da nota.

Antes do início da partida, o duelo na capital espanhola foi marcado por protestos de torcedores madridistas contra o racismo, em mais um gesto de apoio a Vinícius Júnior. Enquanto os jogadores estavam perfilados em campo, um mosaico com a frase "não ao racismo" foi exibido nas arquibancadas.

A manifestação foi mais um capítulo das demonstrações públicas de apoio ao brasileiro, intensificadas desde a semana passada, quando o camisa 7 acusou o argentino Gianluca Prestianni de ter proferido insultos racistas no primeiro confronto entre as equipes pela fase mata-mata da Champions League.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, com gol do atacante brasileiro, o Real voltou a superar o rival, desta vez por 2 a 1, de virada. Rafa Silva abriu o placar, Tchouaméni empatou ainda no primeiro tempo, e, depois do intervalo, Vinícius Júnior marcou o gol da vitória -repetindo a comemoração com dança diante da torcida, como já havia feito na primeira partida.

A Uefa decidiu suspender preventivamente Prestianni por "violação prima facie". O termo jurídico indica que, à primeira vista, a entidade entende haver indícios de racismo, embora ainda não haja decisão definitiva. Concluídas as diligências, a punição -por ora limitada a uma partida- pode ser ampliada para ao menos dez jogos de suspensão.

O argentino nega ter feito qualquer ofensa, versão respaldada pelo Benfica, que decidiu levá-lo a Madri como gesto público de apoio. Na véspera do reencontro entre as equipes (25), o jogador participou normalmente do treino de reconhecimento do gramado ao lado dos companheiros. Nesta quarta-feira, porém, permaneceu no hotel onde a delegação portuguesa está hospedada.