SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 1 na Arena, em Porto Alegre (RS), pela 4ª rodada do Brasileirão.

Noriega e Marlon fizeram os gols do Grêmio, enquanto Victor Hugo fez o gol do Atlético.

O cara do jogo foi Marlon, que deu uma assistência e fez um golaço na partida. O lateral fez um belo cruzamento para o gol de cabeça de Noriega, e marcou o seu com um chutaço de fora da área.

Novo técnico do time mineiro, o argentino Eduardo Domínguez assistiu à derrota da equipe mineira das tribunas do estádio, enquanto o interino Lucas Gonçalves comandou o time em sua última partida.

Com o resultado, o Grêmio chega a 6 pontos e sobe para a 8ª colocação. O Atlético-MG é o 16º com 2 pontos.

O Grêmio recebe o Internacional em casa no domingo, na partida de ida da final do Campeonato Gaúcho. Após as finais, o Grêmio volta a campo pelo Brasileirão no dia 12 de março, quando recebe o Bragantino em Porto Alegre.

O Atlético-MG disputa no domingo a partida de volta das semifinais do Mineiro contra o América-MG, fora de casa, após empate por 1 a 1 na partida de ida. No Brasileirão, o Atlético-MG recebe o Internacional em casa no dia 11 de março.

CHEGA DE DOMÍNGUEZ

Novo técnico do Atlético-MG, Eduardo Domínguez acompanhou o jogo das tribunas da Arena do Grêmio. O argentino teve contato com os jogadores do Atlético ainda no hotel, enquanto o interino Lucas Gonçalves foi quem comandou o time à beira do gramado.

Com passagens por Huracán, Colón e Estudiantes, o técnico argentino exaltou a torcida do clube mineiro e falou sobre a expectativa de treinar o clube mineiro. "É uma grande torcida, imponente, é o mais parecido do que vivi na Argentina. Estou muito emocionado e motivado para encontrar essa torcida que já vi pela televisão", disse Domínguez em vídeo publicado pelo Atlético-MG nas redes sociais.

Minha expectativa é enorme, sinto que estou dando um passo à frente em minha carreira Eduardo Domínguez, novo técnico do Atlético-MG

Domínguez chega ao Atlético-MG após a demissão de Jorge Sampaoli. O técnico chileno deixou o comando do Atlético após acumular sete empates, uma derrota e duas vitórias no ano.

GRÊMIO

Weverton; Gustavo Martins, Erick Noriega, Viery, Marlon; Nardoni (Jefinho), Gabriel Mec (Dodi), Amuzu; Pavón (João Pedro), Enamorado (Roger), Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

ATLÉTICO-MG

Everson; Natanael, Vitor Hugo (Cassierra), Ruan, Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Victor Hugo (Minda), Gustavo Scarpa (Mamady Cissé); Hulk (Reinier), Cuello (Dudu). Técnico: Lucas Gonçalves.

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Cartões amarelos: Nardoni, Pavón, Gabriel Mec e Carlos Vinícius (GRE)

Cartão vermelho Natanael (ATM)

Gols: Noriega (GRE), 5' do 2º tempo (1-0); Victor Hugo (ATM), 10' do 2º tempo (1-1); Marlon (GRE), 20' do 2º tempo (2-1)