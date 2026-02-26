SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (25), na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Brasileirão e se manteve na liderança da competição.

Com 13 minutos do 1º tempo, o Palmeiras já vencia a partida por 2 a 0 com gols de Vitor Roque (pênalti) e Allan e parecia que seria uma vitória tranquila, mas o Fluminense deu muito trabalho.

Lucho Acosta descontou ainda no 1º tempo, e Carlos Miguel foi o nome do jogo com defesas importantes que asseguraram a vitória. O goleiro palmeirense fez seis defesas.na partida. O Fluminense terminou o jogo com 16 chutes (7 no gol) e 571 passes. O Palmeiras teve 14 finalizações (6 no gol) com 305 passes.

Arias começou a partida no banco, mas teve o seu reencontro com o ex-clube. Abel Ferreira colocou o jogador em campo aos 12 minutos do 2º tempo. O colombiano levou amarelo, quase deu uma assistência para Vitor Roque (que parou no travessão), e levou perigo para Fábio em cobrança de falta. A torcida do Fluminense fez questão de vaiar e xingar o jogador toda vez que ele pegava na bola, mas em contrapartida a torcida palmeirense o celebrava.

Com o triunfo, o Palmeiras foi a 10 pontos na topo tabela (mesma pontuação do São Paulo, mas leva a melhor no saldo de gols). O Fluminense permaneceu com 7 pontos e caiu para a 5ª colocação.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1), às 20h30 (de Brasília), contra o São Paulo, mais uma vez na Arena Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista em jogo único.

O Fluminense encara o Vasco, também no domingo, às 18h, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense venceu o jogo de ida por 1 a 0 com mando vascaíno.

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan (Felipe Anderson) e Maurício; Flaco López (Arias) e Vitor Roque (Sosa). Técnico: Abel Ferreira.

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Bernal (Otávio), Martinelli (Hércules), Lucho Acosta (Soteldo) e Savarino; PH Ganso (Santi Moreno) e Kevin Serna (John Kennedy). Técnico: Zubeldia.

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Público: 10.329

Renda: R$ 353.328,50

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Arias, Khellven e Marlon Freitas (PAL); Fábio, Freytes, Ignácio e Martinelli (FLU)

Gols: Vitor Roque, aos 9 minutos do 1º tempo, e Allan, aos 13 minutos do 1º tempo; Lucho Acosta, aos 40 minutos do 1º tempo (FLU)