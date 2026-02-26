SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Há seis meses, Neymar deixou o gramado do Morumbis chorando após ver o Santos ser goleado por 6 a 0 pelo Vasco. nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), o astro reencontra o rival que o levou às lágrimas enquanto busca tirar o Peixe de mais uma situação ruim e sonha com uma vaga na reta final do ciclo para a Copa do Mundo.
REENCONTRO E METAS
Em campo, o cenário será um pouco diferente. O Santos manda o jogo desta quinta-feira (26) na Vila Belmiro, e não no Morumbis. Do outro lado, o Vasco já não conta mais com Philippe Coutinho ?autor de dois gols no jogo do ano passado?, nem com Rayan e muito menos com o técnico Fernando Diniz, demitido no último final de semana.
O Santos que foi atropelado também mudou. O técnico é Juan Pablo Vojvoda, e não mais Cléber Xavier. Na frente, Neymar ganhou a companhia de Gabigol e Rony. Tiquinho Soares e Guilherme eram os titulares em agosto do ano passado.
Mas a pressão permanece. Ainda que não tão forte como a de uma luta contra o rebaixamento ?como foi o caso do ano passado? ela cresceu nos últimos dias após a eliminação da equipe para o Novorizontino nas quartas de final do Paulista. A vaga no mata-mata veio somente na última rodada da primeira fase.
Ao mesmo tempo, Neymar ainda dá seus primeiros passos em campo nesta temporada. O camisa 10 passou boa parte do ano até aqui se recuperando de uma cirurgia no joelho e só fez dois jogos: jogou 45 minutos contra o Velo Clube e atuou os 90 frente ao Novorizontino. Mas sem brilho.
"Queria voltar a jogar essa temporada estando totalmente 100%, por isso que segurei alguns jogos. Sei que muita gente fala muita besteira e não sabe do dia a dia, mas tenho que aguentar. O Santos fez um planejamento muito bom neste quesito. Obviamente que eu queria voltar para ajudar meu time, mas acabei segurando para voltar 100%, sem dor, sem medo e sem nada", disse Neymar à CazéTV.
A partida desta noite é, também, uma das 'três finais' que Neymar tem pela frente. O camisa 10 terá apenas três partidas pelo Santos até a próxima convocação da seleção brasileira ?a última antes da oficial pela Copa?, prevista para 16 de março. Depois desta quinta-feira, ele ainda jogará contra Mirassol e Corinthians.
O momento do Vasco é o que joga a favor do Santos e de Neymar. A equipe carioca ainda recolhe os cacos após dias turbulentos com as saídas de Philippe Coutinho e Fernando Diniz e tem o mercado da bola como seu foco principal, uma vez que busca um treinador. Além disso, o time tem o jogo de volta da semifinal do Carioca contra o Fluminense no final de semana. Na ida, perdeu por 1 a 0.
A concorrência na seleção é pesada para Neymar. De longe, ele viu nomes como Raphinha, Vini Jr, Rodrygo, Matheus Cunha e Estêvão se destacarem ainda mais com Ancelotti no comando e praticamente se garantirem na Copa, deixando menos vagas restantes no ataque.
*
CALENDÁRIO DE NEYMAR
26/2 - Santos x Vasco (Brasileiro)
10/3 - Mirassol x Santos (Brasileiro)
15/3 - Santos x Corinthians (Brasileiro)
16/3 - Convocação da seleção para amistosos *
18/3 - Santos x Internacional (Brasileiro)
22/3 - Cruzeiro x Santos (Brasileiro)
1/4 - Santos x Remo (Brasileiro)
5/4 - Flamengo x Santos (Brasileiro)
12/4 - Santos x Atlético-MG (Brasileiro)
19/4 - Santos x Fluminense (Brasileiro)
22/4 - Copa do Brasil **
26/4 - Bahia x Santos (Brasileiro)
3/5 - Palmeiras x Santos (Brasileiro)
10/5 - Bragantino x Santos (Brasileio)
13/5 - Copa do Brasil **
17/5 - Santos x Coritiba (Brasileiro)
19/5 - Convocação da seleção para Copa *
* Datas previstas
** Adversário ainda será definido e datas confirmadas