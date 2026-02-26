(UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira, expulso após o fim de jogo, reclamou da postura da arbitragem em entrevista após a vitória contra o Fluminense por 2 a 1 nesta quarta.

O português contou que reclamava com o árbitro Felipe Fernandes de Lima por ele marcar lateral de forma incorreta para o Fluminense em lance no final da partida. Essa não foi a única reclamação dele, que também criticou a marcação de um escanteio para o adversário em lance que, segundo ele, era para ser tiro de meta.

"Reclamei, sim. Como reclamei numa bola que era tiro de meta e o árbitro trocou para escanteio. Ele disse que foi o VAR, mas o VAR não intervém nisso. Mas tudo certo, somos todos sujeitos a erros. Eu posso errar, o árbitro também".

Abel ainda citou a expulsão de Zubeldía pelo Campeonato Carioca, quando o treinador argentino chegou a invadir o campo para discutir com o árbitro. Para ele, a repercussão do caso seria diferente se fosse ele quem tivesse feito isso.

"Se eu fizesse o que o treinador do Fluminense fez no último jogo, se fosse eu, o que ia me acontecer? Faço essa pergunta a vocês todos que estão aí", disse.

O QUE MAIS DISSE ABEL FERREIRA

O treinador não gostou do fato de o Fluminense ter diminuído o placar e ter entrado no jogo, pressionando o Palmeiras na parte final.

"Na minha opinião, nós entramos muito fortes no jogo, fizemos 2 a 0 e sofremos um gol que não podemos sofrer. Quem compete para ser campeão não pode sofrer esse gol da forma como foi, e o adversário, a partir desse momento, entrou novamente no jogo".

Abel também elogiou Arias e disse sobre como o meia pode ajudar o time.

"O Arias nos entrega qualidade, decisão, uma relação com a bola muito forte. Pode nos ajudar desde o início ou saindo do banco, pela direita, pela esquerda ou por dentro. Sei a posição em que ele gosta de jogar, é aberto pela direita. Falei com ele várias vezes antes de o contratarmos".