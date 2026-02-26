SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação do Bahia para o O'Higgins (CHL), nesta quarta-feira (25), aumentou a lista de times brasileiros que já caíram na Pré-Libertadores e a sequência de anos em que isso vem acontecendo.
MAIS UM NA LISTA
Ao todo, oito times brasileiros já caíram na Pré-Libertadores. Foram eles: Corinthians (três vezes), São Paulo, Fluminense, Bahia, Grêmio, Chapecoense, Fortaleza e Red Bull Bragantino.
Agora são nove anos consecutivos em que ao menos um time brasileiro é eliminado na fase preliminar. Até 2018, a única vez em que uma equipe havia caído tão cedo tinha sido em 2011, quando o Corinthians foi superado pelo Tolima.
O formato da Pré-Libertadores mudou ao longo dos anos. Entre 2005 e 2016, cada clube classificado para esta etapa enfrentava apenas um rival e, se levasse a melhor, ia para a fase de grupos. De 2017 para cá, são três etapas classificatórias, com os brasileiros entrando já na segunda.
A queda do Bahia começou com derrota por 1 a 0, no Chile. Na volta, em casa, o Tricolor de Aço até abriu 2 a 0, mas levou um gol no segundo tempo e terminou com derrota nos pênaltis por 4 a 3.
O Botafogo é o outro time brasileiro na Pré-Libertadores deste ano. O clube carioca perdeu por 1 a 0 para o Nacional Potosí (BOL) na ida, mas fez 2 a 0 na volta e avançou. O adversário na terceira e última fase preliminar será o Barcelona (EQU).
*
BRASILEIROS ELIMINADOS NA PRÉ-LIBERTADORES DESDE 2011
2011: Corinthians (Tolima)
2012: nenhum
2013: nenhum
2014: nenhum
2015: nenhum
2016: nenhum
2017: nenhum
2018: Chapecoense (Nacional-URU)
2019: São Paulo (Talleres)
2020: Corinthians (Guaraní-PAR)
2021: Grêmio (Independiente del Valle)
2022: Fluminense (Olimpia)
2023: Fortaleza (Cerro Porteño)
2024: Bragantino (Botafogo)
2025: Corinthians (Barcelona-EQU)
2026: Bahia (O'Higgins)