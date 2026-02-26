(UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians começou o NBB deste ano com um objetivo: fazer sua melhor campanha na história.

O time que nunca passou das quartas de final, vê nesta temporada - que pode ser a última se o clube manter a ideia de fechar a equipe de basquete -a chance de chegar entre os quatro primeiros pela primeira vez. Há quem diga que este é o melhor time que o projeto teve e confia que a equipe do Parque São Jorge chegue mais longe.

A temporada corintiana dá motivos para acreditar. Os norte-americanos Davaunta Thomas e Elijah Clark vem acumulado sequências de bons jogos, enquanto Elinho segue sendo o maior assistente da liga e outros jogadores, como Munford, também têm se destacado.

Na classificação, o Corinthians está na quinta colocação, muito bem posicionado, tem dado trabalho para equipes na frente como o Minas e Flamengo, além de ter conseguido emendar vitórias consecutivas em diferentes momentos do torneio.

Na temporada passada, quando caiu pro Flamengo nas quartas, o Timão havia ficado em décimo. O quinto lugar atual também seria a melhor campanha histórica na fase de classificação, já que o clube nunca terminou a primeira fase no top-5.

Até aqui, a campanha tem dado esperança para o torcedor e, se mantido, o quinto lugar pode dar em tese um chaveamento mais acessível nos playoffs e aumentar as chances da tão sonhada semifinal.