BARUERI, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Fluminense fizeram grande jogo na noite desta quarta-feira (25) na Arena Barueri, mas o futebol praticado em campo ficou em segundo plano mesmo antes de a bola rolar. O principal destaque estava em Jhon Arias, que reencontrou seu ex-clube após dizer que no Brasil só defenderia o Tricolor das Laranjeiras.

COMO FOI O REENCONTRO

Arias foi hostilizado pela torcida do Fluminense que esteve em Barueri. O Palmeiras aqueceu no lado do campo onde estavam os torcedores do Flu e Arias ouviu dois cânticos quando finalizou ao gol: "ô Arias, vai se f***, o Fluminense não precisa de você", e "olê olê olê olá, Judas, Judas".

Antes de a bola rolar, o colombiano foi até o banco de reservas e recebeu abraços de seus ex-companheiros. O mesmo carinho não se repetiu nas arquibancadas. O reencontro foi ofuscado pelo baixo público da Arena Barueri: pouco mais de 10 mil torcedores.

O colombiano entrou em campo aos 12 minutos do 2º tempo e levou um cartão amarelo, quase deu uma assistência e arriscou uma cobrança de falta direta de longe. Logo em seu primeiro lance, Arias fez falta em Guga e levou cartão amarelo. Pouco tempo depois, ele achou lançamento para Vitor Roque, que finalizou no travessão.

A torcida do Fluminense foi à loucura quando Guga devolveu a falta em Arias e gritou o nome do defensor como comemoração. Por outro lado, a torcida do Palmeiras fez questão de cantar o nome de Arias quando ele entrou em campo e quando ele era hostilizado pelos torcedores do Flu.

Piquerez, do Palmeiras, e Fábio, do Fluminense, falaram sobre a situação envolvendo Arias.

"Acho que todos jogadores são profissionais. A gente não sabia o que o Arias estava pensando, mas ele já imaginava essa situação. Ele não tem que dar importância. O Jhon ajudou muito o Fluminense, deu muitos títulos para eles, o mais importante da história deles. nesta quinta-feira (26) ele está com a gente e vai defender as nossas cores", disse Piquerez.

"Coisas do futebol. A gente não pode focar só na parte individual de jogador, opção de compra, venda e situações de bastidores. O que a gente foca é no confronto com o Palmeiras, com os jogadores de qualidade, com a entrada do Arias também, a equipe criou oportunidades. Isso que a gente foca, não vemos muito os bastidores e não polemizamos o que aconteceu", falou Fábio.

ABEL INDICOU ONDE ARIAS VAI JOGAR?

Abel Ferreira trocou todas as peças do setor ofensivo contra o Fluminense, menos Maurício ?o meia disputou os 90 minutos. Quando Arias entrou em campo, o colombiano ocupou o lado esquerdo do ataque palmeirense.

Neste cenário, Allan seria o titular pela direito, Arias na esquerda atuando com o pé trocado e a dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1º), às 20h30 (de Brasília), contra o São Paulo, mais uma vez na Arena Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista em jogo único.