SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo vive seu melhor início no Campeonato Brasileiro em sete anos às vésperas da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

ÓTIMA SEQUÊNCIA

O Tricolor soma dez pontos nessas quatro primeiras rodadas do torneio nacional. É apenas a quinta vez na história que o time chega a esta pontuação a esta altura do campeonato.

A campanha é a mesma da temporada de 2019, quando terminou no 6° lugar. A mesma pontuação foi atingida em 2004 e também em 1996, ainda antes da era dos pontos corridos.

A melhor campanha a esta altura segue sendo a de 2011, quando o time chegou a 12 pontos em quatro rodadas. O bom momento da época, porém, foi ceifado justamente no jogo seguinte pelo Corinthians, que aplicou a histórica goleada por 5 a 0, no Pacaembu.

VIRANDO A 'CHAVINHA'

O São Paulo, agora, também tem pela frente um clássico ?mas pela semifinal do Paulista. O rival é o Palmeiras, que lidera o Brasileiro com o mesmo número de pontos. Para Crespo, a fase do time é boa, mas não é o momento de festa.

"Pés no chão, sem muita euforia. Ficar tranquilo, ficar focados no trabalho, na união, no caminho da temporada que é muito longo. Estamos fazendo algo bom, apenas no início. É um prazer ver o São Paulo jogar, mas sem euforia. Saber que podemos fazer bem e que o caminho é esse", disse Crespo.

"Do jogo de domingo, não vou falar. Foi muito importante a vitória de hoje [nesta quarta-feira (25)] com esses jogadores que fizeram muito bem. A identidade passa não por jogar com linha de quatro ou três, é o jeito que a equipe enfrenta o jogo. Deu certo. Pode não dar certo, mas o São Paulo vai brigar o tempo todo por cada bola.

A bola rola para o Choque-Rei às 20h30 (de Brasília) do próximo domingo, no gramado sintético da Arena Barueri.