SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Figueirense e Joinville jogaram a Série A do Brasileiro na década passada. Agora, a dupla está a um passo de cair junta para a segunda divisão do Campeonato Catarinense.

EM APUROS

O Joinville já caiu. A equipe foi a pior do seu grupo na primeira fase e somou somente um ponto após seis rodadas. No quadrangular contra a queda, o JEC tem só três pontos e não consegue mais fugir da degola.

O Figueirense está por um fio. Foram só sete pontos somados na primeira fase para equipe, que ficou na penúltima colocação do seu grupo. No quadrangular, o Figueira tem só quatro pontos e está a seis do Marcílio Dias, que está se salvando, faltando duas rodadas para o fim.

Só um milagre salva o Figueirense. A equipe precisa vencer seus próximos dois jogos, torcer por uma vitória do Carlos Renaux sobre o Marcílio Dias (nesta quinta-feira (26)) e contar com derrota do Marcílio para o Joinville na rodada final.

Três equipes caem no Campeonato Catarinense. Na primeira fase, os 12 participantes foram divididos em dois grupos com seis times cada ?os dois piores de cada chave foram para o quadrangular contra a queda. Nesta etapa, eles se enfrentam em jogos de turno e returno, com os três piores sendo rebaixados.

*

COMO ESTÁ A TABELA

Marcílio Dias - 10 pontos

Carlos Renaux - 7 pontos

Figueirense - 4 pontos

Joinville - 1 ponto

PRÓXIMAS RODADAS

5ª rodada

26/2 - Carlos Renaux x Marcílio Dias - 19h30

27/2 - Joinville x Figueirense - 20h

6ª rodada

7/3 - Marcílio Dias x Joinville

7/3 - Figueirense x Carlos Renaux

QUEDAS BRUSCAS

Segundo maior campeão catarinense, o Figueirense tinha presença frequente na Série A do Brasileirão. No entanto, o clube não participa da elite do futebol nacional desde 2016, quando terminou na 18ª colocação e foi rebaixado. A passagem pela Série B terminou em 2020, quando o Figueira caiu para a terceira divisão, onde está até hoje.

O Figueirense se tornou uma SAF em 2021, mas vive crise financeira. Atualmente, o clube está em processo de recuperação judicial e tenta diminuir o rombo nos cofres.

O Joinville viveu ascensão na década passada e jogou a Série A em 2015. O JEC terminou aquela edição do Brasileirão na lanterna e acabou rebaixado.

A queda foi tão abrupta quanto o crescimento. O Joinville somou rebaixamentos a partir daí e começou 2019 já na Série D, onde não fez boa campanha. De lá para cá, o clube não conseguiu mais sair do último nível do futebol brasileiro e agora vive o auge da crise com o descenso no Estadual.

A dupla tem outras competições para jogar neste ano e buscar a retomada. Ambos jogam a Copa do Brasil e uma divisão nacional: o Figueirense está na Série C, e o Joinville na Série D.