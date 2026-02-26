SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As últimas seis vagas na Copa do Mundo começarão a ser definidas exatamente daqui a um mês.

REPESCAGEM EUROPEIA

Quatro das seis vagas serão de seleções europeias. Ao todo, 16 países se classificaram para a repescagem continental e foram divididos em quatro chaveamentos, onde serão disputadas semifinais e finais para definir um classificado de cada chave.

O sistema de disputa se dá em jogo único. As semifinais serão disputadas todas no dia 26 de março, e as finais no dia 31 do mesmo mês.

Os classificados para a repescagem foram definidos em duas frentes. Foram eles: os 12 países que ficaram em 2° lugar nas suas chaves durante as Eliminatórias e os quatro melhores campeões de grupo da Liga das Nações que não haviam conseguido vaga na Copa ou na repescagem via Eliminatórias.

Repescagem Europa 1: Itália x Irlanda do Norte e País de Gales x Bósnia

Repescagem Europa 2: Ucrânia x Suécia e Polônia x Albânia

Repescagem Europa 3: Turquia x Romênia e Eslováquia x Kosovo

Repescagem Europa 4: Dinamarca x Macedônia do Norte e República Tcheca x Irlanda

Todas as seleções já sabem em qual grupo vão cair se chegarem à Copa. São eles: repescagem 1 (Grupo B), repescagem 2 (Grupo F), repescagem 3 (Grupo D) e repescagem 4 (Grupo A).

REPESCAGEM MUNDIAL

As outras duas vagas restantes virão de uma repescagem mundial. Ela conta com um representante da América do Sul, um da Ásia, um da África, um da Oceania e dois da América do Norte e Central.

Quatro países vão se enfrentar em semifinais realizadas no dia 26 de março. Os outros dois ?melhores ranqueados na Fifa- aguardam os vencedores nas duas "finais" valendo vaga na Copa e que serão realizadas no dia 31 de março.

Os jogos serão realizados no México, que vive uma onda de violência após uma operação que resultou na morte do narcotraficante Nemesio Oseguera, conhecido como 'El Mencho'. O CJNG (Cartel Jalisco Nova Geração) fez ataques ao redor do país, mas a Fifa garante que as partidas estão mantidas.

Repescagem mundial A: Nova Caledônia x Jamaica. Vencedor enfrenta a RD Congo.Repescagem mundial B: Bolívia x Suriname. Vencedor enfrenta o Iraque.

Assim como na repescagem europeia, os participantes já sabem em qual grupo vão cair se avançarem. A seleção vinda da repescagem A cairá no Grupo K, enquanto a que passar na repescagem B jogará na chave I da Copa do Mundo.

GRUPOS DA COPA DO MUNDO

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa 4

Grupo B: Canadá, Repescagem Europa 1, Qatar e Suíça

Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia

Grupo D: EUA, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa 3

Grupo E: Alemanha, Curação, Costa do Marfim e Equador

Grupo F: Holanda, Japão, Repescagem Europa 2 e Tunísia

Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai

Grupo I: França, Senegal, Repescagem Mundial B e Noruega

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia

Grupo K: Portugal, Repescagem Mundial A, Uzbequistão e Colômbia

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá