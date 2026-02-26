SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Juan Carlos Osório, do Remo, "demitiu" o lateral-esquerdo Sávio durante entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com o Internacional, nesta quarta-feira (25), pelo Brasileiro.

"Sávio é muito bom jogador, mas é indisciplinado. E hoje, no meu time, não quero jogadores indisciplinados. Eu quero um time de atletas comprometidos com o Remo. Então, Sávio, boa sorte. Seguramente vai encontrar outro time, porque joga muito bem, mas eu não concordo com jogadores que não estão comprometidos 100% com o time", disse.

O QUE ACONTECEU

Sávio não foi relacionado para a partida desta quarta-feira (25) e entrou em campo pela última vez no dia 11 de fevereiro. Na ocasião, o Remo empatou com o Atlético-MG em 3 a 3, pelo Brasileirão.

Na última semana, o lateral fez críticas públicas ao comandante: "Chega um treinador que acha que porque já rodou em vários clubes pode agora com falta de respeito. Eu estou aqui há três anos no Remo, nem Rodrigo Santana, nem Guto [Ferreira] e nem o professor português [António Oliveira] fizeram falta de respeito com nenhum jogador. Esse cara achou que eu era moleque", afirmou durante live no canal de Abner Luiz no YouTube.

Osório chegou ao Remo em dezembro do ano passado e tem quatro vitórias e 12 partidas, entre Brasileirão, Paraense e Supercopa Grão-Pará. O time é o 15º colocado do campeonato nacional.

Sávio está no clube desde 2024 e renovou contrato há cerca de um mês. O jogador integrou o elenco responsável por colocar o Remo na Série A pela primeira vez desde 1995.

O Remo volta a campo no domingo, às 17h (de Brasília), contra o Paysandu, pelo primeiro jogo da final do Estadual.

JOGADOR SE PRONUNCIA

Sávio destacou sua passagem pelo clube e admitiu um "erro de postura". O lateral compartilhou uma nota oficial em suas redes sociais.

Reconheço que, no calou do momento, posso ter cometido um erro de postura. No entanto, reafirmo que jamais houve falta de comprometimento com o Remo. Minha entrega dentro de campo e minha contribuição para as conquistas do clube ao longo desses anos demonstram isso.

"Jamais tive qualquer problema de convivência no Remo, sejam com colaboradores, atletas ou integrantes de comissões técnicas", disse o jogador.