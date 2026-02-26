(UOL/FOLHAPRESS) - Por pouco, o volante Alisson não voltou a ser relacionado a um jogo do São Paulo. O UOL apurou que a ideia do técnico Hernán Crespo era incluir o jogador na lista para a partida contra o Coritiba, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, mas uma virose impediu seu retorno aos gramados.

Alisson não é relacionado desde a primeira rodada do Campeonato Paulista, quando o São Paulo foi derrotado pelo Mirassol. Na ocasião, ele foi titular. Passada a polêmica da não ida ao Corinthians, a leitura interna é que o volante apresentou evolução nos treinamentos no dia a dia do CT da Barra Funda, respondeu bem às atividades físicas e técnicas e já é considerado apto para voltar a atuar. No entanto, acometido por uma virose no início da semana, acabou vetado pelo departamento médico e ficou fora da partida.

O plano da comissão técnica, em alinhamento com a diretoria, é reinserir Alisson de forma gradual no elenco. Segundo ouviu o UOL, a avaliação interna era de que o duelo contra o Coritiba representava o cenário ideal para esse retorno: um jogo fora de casa, com espaço para atletas considerados reservas, e com menor pressão após a recente polêmica envolvendo o jogador.

RELEMBRE O CASO

Nas últimas semanas, Alisson esteve muito próximo de deixar o São Paulo para defender o Corinthians. As diretorias chegaram a trocar minutas contratuais, e o volante chegou a ir ao CT do clube rival, aguardando o aval para realizar exames médicos.

O UOL apurou ainda que Alisson teve uma conversa informal com Dorival Júnior para tratar de posicionamento tático e possível utilização no time alvinegro. Apesar do estágio avançado das tratativas, o Corinthians optou por desfazer o acordo e desistiu da contratação, o que levou o jogador a retornar ao São Paulo.

A reação dos são-paulinos veio logo no primeiro jogo após a polêmica. Na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, torcedores estenderam uma faixa no estádio com os dizeres: "Alisson traidor! São Paulo FC não precisa de você". O meia sequer foi relacionado para essa partida.

Agora, recuperado da virose, Alisson segue no radar da comissão técnica para as próximas rodadas, enquanto o São Paulo trabalha nos bastidores para administrar o desgaste com a torcida e promover, passo a passo, a reintegração do jogador ao elenco.