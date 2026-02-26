RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF advertiu o árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) após o erro que propiciou saída de bola para o Palmeiras no início de cada um dos tempos durante a vitória sobre o Fluminense, nesta quarta-feira (25), por 2 a 1, pela 4ª rodada do Brasileiro.

O QUE ACONTECEU

A atuação do árbitro foi avaliada pela Comissão de Arbitragem da CBF. O grupo entendeu que o erro não acarretou em prejuízo ao jogo, uma vez que o Fluminense logo retomou a posse da bola no começo do segundo tempo.

O Palmeiras havia saído com a bola no primeiro tempo e repetiu a dose no segundo. Até agora, o Fluminense não se manifestou sobre o ocorrido. Após o jogo, o zagueiro Freytes afirmou que tentou avisar ao árbitro sobre o erro antes de a bola rolar na etapa final.

O juiz tinha me falado que eu não tinha que falar com ele porque senão eu iria levar cartão. Eu gritei para ele, mas ele não ouviu. O jogo já havia recomeçado. Acho que são coisas que temos que ficar mais ligados. Já aconteceu. Freytes, zagueiro do Fluminense

A partida terminou com vitória palmeirense na Arena Barueri. O Palmeiras abriu 2 a 0 antes dos 15 minutos de jogo, com gols de Vitor Roque e Allan. Acosta descontou para o Fluminense ainda na etapa inicial.

O jogo foi o terceiro apitado pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima neste Brasileirão. Antes, ele comandou a vitória do Grêmio sobre o Botafogo por 5 a 3 e o triunfo do Corinthians sobre o Bragantino por 2 a 0.

NOTA DA CBF

"Em Palmeiras x Fluminense, nesta quarta-feira (25), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, ao reiniciar a partida no segundo tempo, o árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) deu novamente a saída de bola para o time paulista.

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tomou ciência do ocorrido e o árbitro já foi devidamente advertido.

A partida terminou com a vitória do Palmeiras por 2 a 1, mesmo placar do primeiro tempo. A avaliação da comissão é que o erro de procedimento não trouxe prejuízo ao jogo, pois assim que a partida foi reiniciada, o Fluminense adquiriu a posse de bola e não houve sanção disciplinar, gol ou fato relevante imediatamente subsequente."