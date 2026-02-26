SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor chileno de 27 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso no intervalo da partida entre Bahia e O'Higgins, pela Libertadores, após ser flagrado imitando um macaco. A informação foi confirmada ao UOL pela Polícia Civil da Bahia.

O torcedor foi flagrado pelas câmeras de videomonitoramento da Fonte Nova fazendo gestos racistas. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) dos Barris.

O homem foi submetido aos exames de praxe e segue à disposição da Justiça, informou a Polícia Civil.

Em campo, o Bahia perdeu nos pênaltis e acabou eliminado da Libertadores. O time brasileiro venceu no tempo regulamentar, por 2 a 1, mas foi derrotado nas penalidades por 4 a 3 após Everton Ribeiro ter cobrança defendida por Carabali.

VEJA A NOTA DA POLÍCIA CIVIL

"A 1ª Delegacia Territorial dos Barris autuou um homem de 27 anos em flagrante por crime de racismo praticado durante a partida entre o Esporte Clube Bahia e O'Higgins, na noite da última quarta-feira (25). No intervalo da partida, o suspeito, que é chileno, foi flagrado por câmeras de videomonitoramento, fazendo gestos de macaco direcionados aos atletas brasileiros. Ele foi submetido aos exames de praxe e segue à disposição da Justiça".