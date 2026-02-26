RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O desempenho aquém do esperado e as derrotas do Flamengo em 2026 fazem com que a decisão da Recopa Sul-Americana, nesta quinta-feira (26), às 21h30, contra o Lanús (Argentina), ganhe um peso maior do que no início da temporada.

COBRANÇA EXTERNA E INTERNA

O elenco principal tem um aproveitamento de apenas 48,15% este ano. São apenas quatro vitórias, um empate e quatro derrotas.

Um das vezes em que foi derrotado acabou sendo o vice-campeonato da Supercopa Rei para o Corinthians. Além disso, por pouco o Rubro-Negro não caiu para o quadrangular do rebaixamento no Campeonato Carioca, necessitando de uma força-tarefa que fez, inclusive, os jogadores profissionais anteciparem o retorno às atividades por decisão da diretoria e comissão técnica.

Atual campeão brasileiro, o Flamengo é apenas o 11º colocado neste início de competição, com quatro pontos em três jogos.

A derrota por 1 a 0 no jogo de ida, contra o Lanús, no La Fortaleza (Argentina), carregou ainda mais o ambiente e gerou cobranças. Presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, compareceu em sua reunião rotineira com o departamento de futebol e questionou os motivos do desempenho abaixo nesta temporada. Em seguida, os próprios jogadores se reuniram e se cobraram entre si.

O momento turbulento ficou refletido na arquibancada. Na vitória por 3 a 0 sobre o Madureira, no último sábado, no jogo de ida da semifinal do Estadual, torcedores protestaram antes e durante a partida no Maracanã, com direito a gritos de "time sem vergonha", algo que aumentou a pressão para a decisão desta quinta-feira (26).

A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar, talvez o Real Madrid seja assim. A pressão local é incrível. Mas quem vem para cá sabe que é assim. Não acho que o problema é o excesso de críticas, mas sim o excesso de elogio quando as coisas vão bem. Você é colocado em tal patamar que não está preparado para cair. Isso aconteceu comigo em 2019 quando tive uma lesão, mas reverti. Todo jogador tem um processo, alguns revertem rápido, alguns demoram, outros não conseguem e vai de cada um pedir ajuda. A pressão é um privilégio. Temos elenco para brigar por tudo e por isso a pressão é grande.Filipe Luís, técnico do Flamengo, após vitória sobre o Madureira

CASA CHEIA E RECORDE

O Maracanã terá casa cheia para o jogo entre Flamengo e Lanús. Cerca de 60 mil ingressos já foram vendidos e restam poucas entradas.

Estes números já fazem com que a partida tenha recorde de público nas partidas do Rubro-Negro em 2026. Até então, essa marca pertence ao clássico contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca, onde 50.504 torcedores compareceram.

O QUE O FLAMENGO PRECISA FAZER PARA FICAR COM O TÍTULO?

Por ter perdido por 1 a 0 no jogo de ida, em Buenos Aires (Argentina), o Flamengo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com o título no tempo normal. Porém, caso vença por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O empate dá a taça ao time argentino.