SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Allianz Parque já recebeu 95% do novo gramado sintético e o Palmeiras está cada vez mais perto de retornar à sua casa.

QUAIS SÃO OS PRÓXIMOS PASSOS?

Após a instalação de todos os tapetes de sintético, a Soccer Grass (empresa responsável pelo gramado) vai iniciar o preenchimento do campo com areia e cortiça. As chuvas em São Paulo seguem como grande adversária ?uma tempestade, por exemplo, pode atrasar o processo.

Com o gramado preenchido, se iniciará o processo de nivelamento do gramado (um dos processos mais importantes pensando no teste de liberação da Fifa). Em um gramado natural seria muito mais fácil esse processo porque bastaria cortar a grama, mas no sintético é um trabalho mais minucioso.

O último processo é a aprovação da Fifa. Quando as obras estiverem concluídas, a Real Arenas vai receber a entidade no estádio para vários testes com bola no gramado e, correndo tudo bem, o gramado será liberado para receber jogos.

Já existe uma data pré-agendada para agilizar o processo. Pelo lado da Soccer Grass existe um otimismo para que o gramado seja liberado para um possível segundo jogo de final do Paulistão, no dia 8 de março. A WTorre segue sem citar um prazo para retorno.

O último jogo do Palmeiras no Allianz Parque foi no dia 22 de novembro do ano passado, no empate em 0 a 0 contra o Fluminense, pelo Brasileiro.