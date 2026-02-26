SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O árbitro Felipe Fernandes de Lima foi advertido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) após o duelo entre Palmeiras e Fluminense na noite de quarta-feira (25), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, após o alviverde iniciar os dois tempos da partida com a posse de bola.

"A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tomou ciência do ocorrido e o árbitro já foi devidamente advertido", assinalou a confederação em nota.

O duelo realizado na Arena Barueri terminou com a vitória do Palmeiras por 2 a 1, com os três gols da partida anotados ainda no primeiro tempo. Vitor Roque abriu o placar de pênalti e Allan ampliou, com Luciano Acosta descontando para os visitantes.

"A avaliação da comissão é que o erro de procedimento não trouxe prejuízo ao jogo, pois assim que a partida foi reiniciada, o Fluminense adquiriu a posse de bola e não houve sanção disciplinar, gol ou fato relevante imediatamente subsequente", acrescentou a CBF.

Zagueiro do Fluminense, o argentino Juan Freytes afirmou após a partida que ainda tentou avisar o árbitro sobre o equívoco, sem sucesso.

"Percebi que o Palmeiras deu a saída duas vezes, mas o juiz me falou que eu não podia falar com ele, pois ia tomar cartão de novo. Eu até gritei com ele, mas ele não escutou e o jogo já tinha recomeçado", disse o defensor.

O Palmeiras volta a campo no domingo (1º), quando encara o São Paulo pelas semifinais do Campeonato Paulista, às 20h30 (horário de Brasília), novamente em Barueri ?o Allianz Parque está indisponível para receber partidas por causa da reforma do gramado sintético.

Já o Fluminense encara o Vasco também no domingo, às 18h, no Maracanã, no jogo de volta das semifinais do Carioca. Na ida, o tricolor das Laranjeiras venceu por 1 a 0, com gol do atacante colombiano Kevin Serna.