BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ao lado de campeões mundiais no Palácio do Planalto, em um evento promovido pela Fifa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou nesta quarta-feira (26) o momento político que marcou o Brasil em 2014, ano em que o país sediou a Copa do Mundo e amargou a maior derrota de sua história em Mundiais.

Lula criticou as acusações de corrupção feitas à época contra o governo de Dilma Rousseff (PT) e aos governos estaduais. Em discurso com reiteradas menções à valorização da mulher no esporte, o petista disse querer que o Brasil tenha uma "redenção" com a vitória do time feminino na Copa que se aproxima.

"Temos que nos redimir do que aconteceu conosco em 2014, foi um vexame. E não um vexame dos jogadores, o Brasil vivia um momento muito delicado, irritante e nervoso e já começava naquele momento a quantidade de mentiras inesquecíveis sobre corrupção na Copa do Mundo", disse o presidente no evento em que recebeu a taça da Copa do Mundo.

"Passou a ideia para a sociedade de que aquilo tinha sido um antro de corrupção e resultou na meninada toda nervosa, irritada, não havia clima sequer para jogar futebol. É a única explicação que eu tenho para aquele banho que tomamos da Alemanha", disse o presidente, em referência à derrota do Brasil pela Alemanha por 7 a 1.

A cerimônia em Brasília, chamada "Tour da Taça", é um evento promovido pela Fifa em que a taça da Copa do Mundo passa por cerca de 30 países. No evento desta quarta, estiveram presentes ex-jogadores das seleções masculina e feminina, como Cafu, Pepe, Jairzinho e Formiga.

O evento deveria ter apresentado as taças das Copas masculina e feminina. No entanto, o troféu feminino não chegou a tempo da cerimônia devido a questões logísticas. Diante disso, o presidente Lula fez o rito de "revelação" da taça apenas com o troféu masculino, ao lado dos campeões veteranos da seleção brasileira -apenas chefes de Estado e campeões mundiais podem segurar a peça.

Lula usou o momento para enfatizar ações do governo voltadas às mulheres, com destaque ao "Pacto de Enfrentamento ao Feminicídio", em que os três Poderes firmaram compromisso de combate à violência contra mulher.

Em seu discurso, o petista também criticou salários milionários da geração atual de futebol e apontou as disparidades com os valores recebidos pelas atletas femininas. Apesar disso, disse querer ver as mulheres seguirem "o mesmo ritmo".

O Tour da Taça é uma parceria entre a Fifa e a Coca Cola. No evento, foi feito o anúncio, pelo vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, de um investimento de R$ 30 bilhões em fábricas e centros de distribuição da Coca Cola até 2030 .

No Brasil, o troféu já passou por São Paulo e Rio de Janeiro e, agora, Brasília. No total, o Tour da Taça visita 30 países-membros da Fifa, com 75 paradas ao longo de mais de 150 dias. Já a Copa do Mundo Fifa 2026 será realizada no Canadá, no México e nos Estados Unidos.