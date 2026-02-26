(UOL/FOLHAPRESS) - O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões, que acontecerá nesta sexta-feira (27), às 8h (de Brasília), na sede da Uefa, tem algumas possibilidades de confrontos previamente definidas.

Os oito primeiros colocados na fase de liga enfrentarão os clubes que passaram dos playoffs. Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City já estavam garantidos nas oitavas, e agora terão a companhia de Real Madrid, PSG, Newcastle, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray e Bodo/Glimt, que vieram dos playoffs.

Os confrontos, no entanto, já estão pré-definidos. Assim como no sorteio para os playoffs, a Uefa se baseou na campanha dos times na fase de liga. Sendo assim, cada equipe tem a possibilidade de enfrentar dois adversários, e não oito.

Com os adversários praticamente definidos, o sorteio pode colocar gigantes para se enfrentarem. Os possíveis jogos que mais chamam atenção são Liverpool ou Tottenham x Atlético de Madrid, Barcelona ou Chelsea x PSG e Manchester City x Real Madrid. Times do mesmo país também podem se enfrentar.

Os possíveis duelos serãoArsenal ou Bayern de Munique x Atalanta ou Bayer LeverkusenLiverpool ou Tottenham x Atlético de Madrid ou GalatasarayBarcelona ou Chelsea x PSG ou NewcastleSporting ou Manchester City x Real Madrid ou Bodo/Glimt

O sorteio também definirá o chaveamento até a final. Os clubes que avançaram direto às oitavas farão o segundo jogo em casa. As oitavas de final acontecerão nos dias 10/11 de março e 17/18 de março.

TODOS OS POSSÍVEIS CONFRONTOS DAS OITAVAS DA LIGA DOS CAMPEÕES

Arsenal x Atalanta ou Arsenal x Bayer Leverkusen

Bayern de Munique x Atalanta ou Bayern de Munique x Bayer Leverkusen

Liverpool x Atlético de Madrid ou Liverpool x Galatasaray

Tottenham x Atlético de Madrid ou Tottenham x Galatasaray

Barcelona x PSG ou Barcelona x Newcastle

Chelsea x PSG ou Chelsea x Newcastle

Sporting x Real Madrid ou Sporting x Bodo/Glimt

Manchester City x Real Madrid ou Manchester City x Bodo/Glimt

*Equipes à esquerda decidem em casa