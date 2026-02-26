SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A pouco mais de um mês da estreia no Campeonato Mineiro sub-20, o Uberabinha teve seu alojamento destruído pelas fortes chuvas em Juiz de Fora (MG), que já deixaram quase 60 mortos na região.

O time é o atual campeão da segunda divisão do Mineiro sub-20 e estreia na elite da competição de base do estado em 2026. A equipe perdeu equipamentos essenciais para o dia a dia dos jogadores, como freezers, geladeiras, estufas, micro-ondas, chapa de churrasco, beliches, colchões e máquina de lavar roupas.

Sérgio Eduardo, o Dudu, presidente do Uberabinha, confirmou ao UOL que três situações danificaram a estrutura do clube: chuvas no domingo (22), segunda-feira (23) e quarta-feira (25). O alojamento está localizado no bairro Cerâmica.

No domingo, tinha entrado água, mas entrou pouco. Chegou a entrar dentro de casa, chegou até na varanda. E eu não imaginei que no próximo dia chegaria a 1,70m, que aí foi de segunda para terça-feira. E ela subiu muito, chegou a 1,70m. Portanto na terça-feira não consegui entrar na casa. Sérgio Eduardo, presidente do Uberabinha

Dudu diz que só conseguiu entrar no alojamento na quarta-feira. "Então quando eu entrei a água já tinha baixado, eu tirei uma foto com a altura que a água chegou, marcação na parede, parede molhada. Depois a gente eu fiz uma limpeza rápida na casa, subi alguns móveis para a parte de cima. Alguma coisa para a parte de cima que não molhou. E alguma coisa trouxe para casa para lavar", afirmou.

O presidente do Uberabinha também contou que deixou muitos itens do lado de fora do alojamento para serem recolhidos no dia seguinte, mas as chuvas fortes da última madrugada alagaram o bairro novamente.

O Uberabinha pede doações para recuperar o que foi perdido no alojamento. Em publicação nas redes sociais, o clube diz que a estrutura perdida auxilia no acolhimento de atletas que vêm de outras cidades.

A equipe estreia no Campeonato Mineiro sub-20 no dia 27 de março, contra o Coimbra. Em 2025, o Uberabinha foi campeão da segunda divisão de maneira invicta e garantiu o acesso à elite sub-20.

Mais de 2.500 pessoas estão desalojadas em Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. A região foi atingida por fortes chuvas nesta semana. O volume total de chuva em Juiz de Fora em fevereiro é de 733 mm, quatro vezes mais a média esperada para o mês, segundo a Defesa Civil.

59 pessoas morreram até o início da noite desta quarta-feira, sendo 53 em Juiz de Fora e 6 em Ubá. Pelo menos 14 seguiam desaparecidas.