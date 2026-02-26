SÃO PAULO, SP, E BUENOS AIRES, ARGENTINA (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians chegou a um entendimento verbal para contratar o meia inglês Jesse Lingard, de 33 anos, ex-jogador do Manchester United.

Segundo apurou o UOL com fontes próximas à negociação, o clube já troca documentos com os representantes do atleta. A expectativa é que Lingar assine contrato por um ano, com opção de estender por mais uma temporada.

A negociação foi conduzida pelo executivo de futebol Marcelo Paz, diretor de futebol do Corinthians. O nome foi inicialmente divulgado pela ESPN e confirmado pelo UOL.

Lingard chegará ao Timão sem custos de transferência. O jogador está livre no mercado desde o encerramento de seu vínculo com o FC Seoul, da Coreia do Sul, no fim do ano passado.

O UOL apurou que o meia foi oferecido a outros clubes brasileiros antes de avançar nas tratativas com o Corinthians. O nome passou pelo crivo do departamento de scout, que avaliou o atleta como um perfil técnico interessante para o elenco.

Lingard chegou a negociar com o Remo, mas a conversa esfriou após o clube paraense não atender a algumas exigências do jogador. Com o Corinthians, porém, as tratativas evoluíram e chegaram a um desfecho.

PARCERIA COM MEMPHIS

Revelado pelo Manchester United, Lingard atuou profissionalmente pelos Red Devils entre 2011 e 2022. No período chegou a acumular alguns empréstimos para clubes como Leicester, Birmingham City, Brighton, Derby County e West Ham.

Entre 2015 e 2016, Jesse Lingard atuou ao lado de Memphis Depay no Manchester United. Juntos, conquistaram a Copa da Inglaterra (FA Cup) na temporada 2015/2016.

Após deixar o clube inglês, o meia defendeu o Nottingham Forest entre 2022 e 2023 e, na sequência, transferiu-se para o FC Seoul. O contrato com o clube sul-coreano não foi renovado ao fim de 2025.

A prioridade de Lingard era retornar ao futebol europeu, mas, diante da ausência de propostas, o mercado brasileiro passou a ser considerado nas últimas semanas ? cenário que abriu caminho para o avanço das negociações com o Corinthians.