SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcos Antônio assinou a renovação de contrato com o São Paulo.

Como o UOL revelou, as partes já tinham um acerto verbal há duas semanas. As conversas foram conduzidas pelo executivo de futebol do clube, Rui Costa.

O novo contrato do meio-campista terá validade cinco anos ?o máximo permitido no país?, até 2030.

Marcos Antônio receberá um bom aumento salarial. O clube trabalhava nas últimas semanas pela valorização do atleta, que sofreu grande investida do Flamengo nas últimas semanas

A multa rescisória do volante também aumentou e ultrapassará a casa dos 100 milhões de euros. Como o UOL revelou, o contrato atual tem uma cláusula de saída avaliada em R$ 600 milhões.

As conversas avançam dias depois de o Tricolor dispensar um forte interesse do Flamengo pelo jogador. Comprado junto à Lazio, o atual vínculo de Marcos Antônio expira no final de 2029.

PRIORIDADE AO FLAMENGO

Como o UOL revelou na última semana, o São Paulo cedeu preferência ao Rubro-Negro pela venda do meio-campista de 26 anos.

Não houve uma formalização em contrato, apenas um 'acordo de cavalheiros'.

O arcabouço do acerto é simples: o Rubro-Negro terá direito de cobrir qualquer oferta nas próximas janelas que o clube receber por Marcos Antônio.

Em troca, o Fla aceitou 'cessar' as investidas recentes pelo jogador. O clube da Gávea chegou a sinalizar com uma oferta de 10 milhões de euros (nesta quinta-feira (26), cerca de R$ 62 mi), mas o Tricolor gostaria de algo próximo dos 25 milhões de euros (mais de R$ 155 mi).