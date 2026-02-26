SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos usou a inspiração de Neymar, venceu o Vasco por 2 a 1 dentro de uma Vila Belmiro sob dilúvio e somou sua primeira vitória no Brasileirão. O camisa 10 abriu o placar, viu Barros empatar ainda na etapa inicial e definiu o placar, já no 2º tempo, com um golaço.

O resultado tirou a equipe de Juan Pablo Vojvoda da lanterna da competição ? e até mesmo fora do Z4. O Peixe encerrou a 4ª rodada na 13ª posição, com 4 pontos conquistados. O Vasco, por outro lado, caiu para o último lugar e soma apenas 1 ponto.

Os times voltam a campo pelo Brasileirão no meio da próxima semana. O Santos encara o Mirassol no interior paulista na terça, enquanto o Vasco, dois dias depois, recebe o Palmeiras no Rio ? antes disto, no domingo, o clube faz clássico contra o Fluminense pela semifinal do Carioca.

A NOITE DO 10

Neymar demorou 24 minutos para fazer a diferença. Ele até errou o primeiro passe do duelo e pediu, em vão, duas faltas para Rafael Rodrigo Klein, mas balançou as redes ao receber passe de Moisés e, à la Vini Jr, comemorou dançando ao lado da bandeirinha de escanteio.

O craque, aliás, apareceu logo depois, mas desta vez em rixa com o desafeto Thiago Mendes. Os dois, que já se envolveram em um lance que gerou lesão do meia-atacante em 2020, começaram a discutir ainda com bola rolando e acabaram amarelados pelo árbitro.

É sempre ele que arruma confusão. Sempre ele que quer dar uma de machão. Com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no PSG e me prometeu nesta quinta-feira (26). Vamos ver se ele é homem o suficiente para me quebrar de novo Neymar, ao Sportv, no intervalo

O craque respondeu com um golaço. Ele, que havia visto seu time ser vazado por Barros ainda na etapa inicial, deu números finais ao duelo em uma cavadinha.

GOLS E DESTAQUES

O jogo começou agitado, e uma chance para cada lado foi criada antes dos 10 minutos. Primeiro, o Santos escapou após arrancada puxada por Bontempo, mas Moisés pecou na hora de dar o último passe. Depois, foi a vez de os cariocas assustarem com Nuno Moreira, que acabou abafado por Brazão dentro da área.

Neymar, até então discreto, abriu o placar e cravou o seu 1º gol em 2026. O astro fez o pivô em contra-ataque puxado por Bontempo, acionou o próprio companheiro e arrancou pela ponta esquerda. A bola caiu nos pés de Moisés, que partiu para cima de Barros e, ao invés de finalizar, devolveu a bola para o camisa 10, com categoria, deslocar Léo Jardim de primeira: 1 a 0.

O gol esquentou os ânimos dentro de campo, e Neymar voltou aos holofotes ? desta vez, em polêmica com Thiago Mendes. O santista bateu boca com o volante ainda com a bola rolando na defesa do Vasco e, depois de os dois protagonizarem uma encarada digna de UFC, caiu com dores no rosto. Resultado? O árbitro aplicou cartão amarelo para os dois envolvidos.

O Vasco reagiu e empatou pouco antes do intervalo em uma bobeada de Miguelito. O boliviano errou no domínio, foi desarmado por Piton e correu, sem sucesso, atrás de Andrés Gómez. Enquanto isso, o colombiano caprichou no cruzamento rasteiro para Barros, que só teve o trabalho de completar para o gol vazio: 1 a 1.

Neymar e Thiago Mendes voltaram a entrar em conflito no início do 2º tempo, já sob dilúvio na Vila Belmiro. Os dois brigaram por espaço em um lance a poucos passos da linha lateral, e o camisa 10 alegou ter sido atingido pelo adversário. O árbitro voltou a paralisar o embate e, desta vez, advertiu a dupla verbalmente.

O capitão da equipe de Juan Pablo Vojvoda voltou a balançar as redes aos 15 minutos com um golaço. Em meio a um lançamento de Arão, Saldivia e Paulo Henrique bateram cabeça ? quase que literalmente ? e deixaram a bola nos pés de Neymar, que disparou até a entrada da área e deu uma cavadinha para superar Léo Jardim e definir o resultado: 2 a 1.

SANTOS

Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinícius Lira; Arão (João Schmidt), Bontempo (Zé Rafael), Miguelito (Barreal) e Neymar; Moisés (Rony) e Thaciano (Gabriel Menino). T.: Juan Pablo Vojvoda

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Piton (Cuiabano); Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Rojas (Hinestroza); Nuno Moreira (David), Andrés Gómez e Spinelli (Brenner). T.: Bruno Lazaroni

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Maira Mastella MoreiraV

AR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

Cartões amarelos: Neymar (SAN); Thiago Mendes (VAS)

Cartões vermelhos: não houveGols: Neymar (SAN), aos 24 min do 1º tempo e aos 15 min do 2º tempo; Barros (VAS), aos 42 min do 1º tempo