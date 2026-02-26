O atacante Neymar brilhou intensamente e foi peça fundamental para o Santos derrotar o Vasco pelo placar de 2 a 1, na noite desta quinta-feira (26) na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

DOIS GOLS PRO NEYMAR, TRÊS PONTOS PRO PEIXÃO. AQUI É SANTOS! pic.twitter.com/c37flQogXz Santos FC (@SantosFC) February 27, 2026

Com o primeiro triunfo na atual edição da competição, o Peixe chegou aos quatro pontos conquistados, assumindo a 13ª colocação da classificação. Já o Cruzmaltino, com o revés fora de casa, permanece na lanterna da tabela com apenas um ponto conquistado.

E o triunfo do Santos pelo Brasileiro teve um protagonista, o atacante Neymar, que mostrou poder de decisão ao marcar os dois gols de sua equipe. Aos 25 minutos do primeiro tempo o camisa 10 do Peixe começou a desiquilibrar. Ele recebeu bola de Moisés e bateu de cruzado, de chapa, para superar o goleiro Léo Jardim.

Aquela chapada no canto que vocês conhecem bem! pic.twitter.com/46HQJQLbSy Santos FC (@SantosFC) February 26, 2026

Aos 42 da etapa inicial o volante Barros ainda chegou a igualar o marcador. Porém, a noite era mesmo de Neymar, que, aos 15 da etapa final, deu números finais ao marcador com um belo gol com um toque de cobertura.

