(UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina de basquete fará nos próximos dias dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra Venezuela e Colômbia, respectivamente, e para isso conta com diversos jogadores do NBB ?oito no total.

Os jogos serão realizados em Belo Horizonte, no ginásio do Minas Tênis Clube, sendo o primeiro jogo nesta sexta e o segundo no dia 2. Ambos os duelos serão às 19h.

Assim como foi na lista para os jogos contra o Chile, realizados ainda em 2025, a maioria dos jogadores joga no Brasil. Destaque nos confrontos do ano passado, Georginho é presença certa em ambas as partidas. Além dele, outro jogador que vem se destacando muito na liga foi convocado: Andrezão.

O pivô de 2,13 m é o jogador mais alto do NBB e também o mais eficiente, com média de 21,1 pontos por partida. Essa será sua estreia na seleção principal .

Líder do campeonato, o Pinheiros também teve um jogador convocado: Pedro Pastre. O ala de 18 anos tem se mostrado muito bem na equipe adulta do time paulistano, com média de 8,11 pontos por jogo.

Cestinha da final do Super 8, Wini Silva também foi chamado e vai poder vestir a camisa da seleção jogando em casa e podendo ajudar o Brasil a já se garantir na segunda fase da competição.

Além deles, Gui Deodato (Flamengo), Zu Junior e Lucas Dias (Franca) estão no NBB e foram chamados por Aleksandar Petrovic.

Com as duas vitórias contra o Chile na primeira janela, o Brasil garante a classificação à segunda fase e se mantém na liderança do grupo em caso de duas vitórias. Avançam os três mais bem colocados do grupo. Na fase seguinte, ele enfrenta quem avançou do grupo A com EUA, México, Nicarágua e República Dominicana.

Os times mantêm os pontos acumulados na primeira fase e enfrentam as seleções que vieram da outra chave em três janelas de competição. Os três mais bem colocados do grupo se classificam para a Copa do Mundo do Qatar em 2027.

Veja a lista dos convocados:

Caio Pacheco - Basquet Coruña (ESP)

Rafa Luz - MoraBanc Andorra (ESP)

Georginho de Paula - Sesi Franca

Pedro Pastre - Pinheiros

Zu Junior - Sesi Franca

Gui Deodato - Flamengo

Leo Meindl - San Pablo Burgos (ESP)

Lucas Dias - Sesi Franca

Mãozinha Pereira - Manisa Basket (TUR)

Brunão Cardoso - Caixa Brasília

Andrezão - Bauru Basket

Wini Silva - Minas TC

Márcio Santos - Maccabi Tel Aviv (ISR)

Yago - Estrela Vermelha (SRB)