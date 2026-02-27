SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Real Madrid contra Manchester City e PSG (Paris Saint-Germain) contra Chelsea são alguns dos grandes confrontos das oitavas de final da Champions League, conforme sorteio realizado nesta sexta-feira (27) pela Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) em Nyon, na Suíça.
Real e City já se enfrentaram 15 vezes desde a temporada 2019/2020 em jogos da Champions, em um confronto marcado pelo equilíbrio ?são cinco vitórias dos espanhóis, cinco dos ingleses e cinco empates até aqui.
Quem passar do aguardado duelo entre os atacantes Vinicius Junior e Haaland encara o vencedor do duelo entre Atalanta e Bayern de Munique.
Já PSG e Chelsea reeditam a final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa (Federação Internacional de Futebol), em julho de 2025, quando o time inglês surpreendeu os favoritos, campeões da Champions, com uma vitória por 3 a 0 no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.
Nas quartas de final, PSG ou Chelsea terão pela frente quem passar do duelo entre Galatasaray e Liverpool.
Líder da fase de liga preliminar do continental, o Arsenal vai enfrentar o Bayern Leverkusen. Se avançar, pega Sporting ou Bodo/Glimt, sensação norueguesa que eliminou a Inter de Milão.
As oitavas de final estão previstas para acontecer entre 10 e 18 de março, com as quartas de final entre 7 e 15 de abril. As semifinais acontecem de 26 de abril a 6 de maio, com a final no dia 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.
VEJA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE
PSG x Chelsea
Galatasaray x Liverpool
Real Madrid x Manchester City
Atalanta x Bayern de Munique
Newcastle x Barcelona
Atlético de Madrid x Tottenham
Bodo/Glimt x Sporting
Bayern Leverkusen x Arsenal