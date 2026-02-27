RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Venerado após os títulos da Libertadores e do Brasileiro no fim do ano passado, Filipe Luís atravessa agora seu maior momento de pressão no Flamengo desde que assumiu o comando da equipe, em outubro de 2024.

NOVELA DA RENOVAÇÃO INICIOU DESGASTE; COBRANÇA INTERNA AUMENTA

O primeiro ponto de desgaste do treinador foi o processo de renovação de contrato que se tornou novela. Em dado momento, o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, se incomodou e cogitou a desistência. No fim, ambas as partes cederam, com o Rubro-Negro proporcionando um grande aumento salarial, um vínculo até dezembro de 2027, a manutenção da equipe e a chegada de reforços.

Porém, a temporada 2026 teve início e o desempenho do time ruiu. O elenco principal possui cinco derrotas, um empate e apenas quatro vitórias, além de dois vice-campeonatos: a Supercopa Rei, para o Corinthians, e a Recopa Sul-Americana, para o Lanús.

O técnico tem promovido muitas mexidas na equipe titular. Andando em círculos, não tem encontrado soluções.

Após a derrota no jogo de ida para os argentinos, Bap foi ao Ninho do Urubu e buscou respostas para a queda de rendimento da equipe. Houve cobranças não só à comissão técnica e ao departamento de futebol como também aos jogadores. No duelo de volta, no entanto, o Rubro-Negro não correspondeu e perdeu para os argentinos por 3 a 2.

Apesar do momento turbulento, Filipe Luís segue tendo o respaldo do diretor de futebol, José Boto. Uma saída imediata é improvável, mas o Campeonato Carioca ?outrora tratado em segundo plano? ganhou peso numa tentativa de consolo ao primeiro semestre. Em caso de insucesso no Estadual, o quadro de insatisfação tende a aumentar, principalmente entre a alta cúpula da diretoria.

Eu não avalio meu trabalho. Meu trabalho é avaliar a equipe para o próximo jogo. A avaliação é com vocês (jornalistas)Filipe Luís, após o vice da Recopa

XINGADO PELA TORCIDA

Se internamente Filipe Luis enfrenta questionamento, externamente ele conviveu com algo inédito no comando do Flamengo: o xingamento da arquibancada.

O placar adverso para o Lanús gerou gritos de: "Ei, Filipe, vai tomar...", ilustrando o fim da lua-de-mel da torcida com o treinador.

Questionado quando Flamengo voltará a jogar bem, Filipe Luís foi sincero e admitiu que esperava que isso fosse acontecer contra o Lanús. O técnico, no entanto, acredita que há uma evolução.

Acreditava que seria na Recopa, que os jogadores estariam em forma. O físico e o mental vão junto com as derrotas. Realmente não estamos no nosso melhor nível, mas nesta sexta-feira (27) eu senti uma melhora. A vitória não veio, mas eu senti uma evolução. Não sei quando vai acontecer, acredito que é um processo e que logo eles vão retomar esse nível que ficou para trásFilipe Luís