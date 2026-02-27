SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar tinha três "finais" até a convocação da seleção brasileira, a última antes da lista final para a Copa do Mundo, para mostrar seu futebol ao técnico Carlo Ancelotti. Na primeira delas, realizada nesta quinta-feira (26), o camisa 10 já conseguiu exibir um cartão de visitas quase que completo em 90 minutos.

PACOTE NEYMAR

O meia-atacante foi o "cara" da vitória do Santos sobre o Vasco. O Peixe derrotou os cariocas por 2 a 1 e deixou a lanterna do Brasileirão.

O camisa 10 mostrou todas as suas faces na Vila Belmiro: decisivo, artilheiro, provocador e polêmico.

Neymar fez os dois gols de sua equipe, mas a atuação foi muito além das bolas na rede. Ele, que jogou durante os 90 minutos, liderou o elenco em diferentes quesitos, incluindo faltas sofridas e finalizações.

O camisa 10 também tomou cartão amarelo ao se envolver em polêmica com Thiago Mendes. O santista teve um embate paralelo com o vascaíno e relembrou uma rixa antiga nos tempos de França ? quando atuava no PSG, em 2020, Neymar se machucou após um carrinho do compatriota.

É sempre ele que arruma confusão. Sempre ele que quer dar uma de machão. Com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no PSG e prometeu nesta sexta-feira (27) Neymar, ao Sportv

A SELEÇÃO VEM AÍ?

Depois de sair do gramado da Vila como protagonista, Neymar falou rapidamente sobre seleção brasileira. Ele reforçou, ainda na beira de campo, a rapidez que o futebol tem para mudar a opinião dos torcedores.

Na semana passada, falaram que eu era o pior jogador do mundo. Acho que no outro jogo [contra o Novorizontino], joguei até melhor, mas nesta sexta-feira (27) fiz dois gols, é o que importa. Futebol é assim: em um dia você não serve e é aposentado, e no outro você é o melhor e tem que ir para a Copa Neymar, ao Sportv

As últimas duas "finais" de Neymar antes da próxima convocação de Ancelotti ocorrem em março. O Santos encara o Mirassol (dia 11, fora de casa) e o Corinthians (dia 15, em casa) antes da divulgação da lista, marcada para o dia 16.

A seleção encara França e Croácia em amistosos no final do mês que vem. Já a chamada para a Copa do Mundo está programada para maio.

OS NÚMEROS DE NEYMAR CONTRA O VASCO

Assistência para finalização: 2

Cartão amarelo: 1

Cruzamentos: 5 (1 certo e 4 errados)

Dribles errados: 2

Faltas cometidas: 3 (líder do Santos ao lado de Vini Lira)

Faltas sofridas: 5 (líder do Santos)

Finalizações: 4 (líder do Santos com 3 certas e 1 errada)

Gols: 2

Impedimento: 1

Passes: 29 (21 certos e 8 errados)

Perda da posse: 8