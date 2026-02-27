SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar tinha três "finais" até a convocação da seleção brasileira, a última antes da lista final para a Copa do Mundo, para mostrar seu futebol ao técnico Carlo Ancelotti. Na primeira delas, realizada nesta quinta-feira (26), o camisa 10 já conseguiu exibir um cartão de visitas quase que completo em 90 minutos.
PACOTE NEYMAR
O meia-atacante foi o "cara" da vitória do Santos sobre o Vasco. O Peixe derrotou os cariocas por 2 a 1 e deixou a lanterna do Brasileirão.
O camisa 10 mostrou todas as suas faces na Vila Belmiro: decisivo, artilheiro, provocador e polêmico.
Neymar fez os dois gols de sua equipe, mas a atuação foi muito além das bolas na rede. Ele, que jogou durante os 90 minutos, liderou o elenco em diferentes quesitos, incluindo faltas sofridas e finalizações.
O camisa 10 também tomou cartão amarelo ao se envolver em polêmica com Thiago Mendes. O santista teve um embate paralelo com o vascaíno e relembrou uma rixa antiga nos tempos de França ? quando atuava no PSG, em 2020, Neymar se machucou após um carrinho do compatriota.
É sempre ele que arruma confusão. Sempre ele que quer dar uma de machão. Com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no PSG e prometeu nesta sexta-feira (27) Neymar, ao Sportv
A SELEÇÃO VEM AÍ?
Depois de sair do gramado da Vila como protagonista, Neymar falou rapidamente sobre seleção brasileira. Ele reforçou, ainda na beira de campo, a rapidez que o futebol tem para mudar a opinião dos torcedores.
Na semana passada, falaram que eu era o pior jogador do mundo. Acho que no outro jogo [contra o Novorizontino], joguei até melhor, mas nesta sexta-feira (27) fiz dois gols, é o que importa. Futebol é assim: em um dia você não serve e é aposentado, e no outro você é o melhor e tem que ir para a Copa Neymar, ao Sportv
As últimas duas "finais" de Neymar antes da próxima convocação de Ancelotti ocorrem em março. O Santos encara o Mirassol (dia 11, fora de casa) e o Corinthians (dia 15, em casa) antes da divulgação da lista, marcada para o dia 16.
A seleção encara França e Croácia em amistosos no final do mês que vem. Já a chamada para a Copa do Mundo está programada para maio.
OS NÚMEROS DE NEYMAR CONTRA O VASCO
Assistência para finalização: 2
Cartão amarelo: 1
Cruzamentos: 5 (1 certo e 4 errados)
Dribles errados: 2
Faltas cometidas: 3 (líder do Santos ao lado de Vini Lira)
Faltas sofridas: 5 (líder do Santos)
Finalizações: 4 (líder do Santos com 3 certas e 1 errada)
Gols: 2
Impedimento: 1
Passes: 29 (21 certos e 8 errados)
Perda da posse: 8