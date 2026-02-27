SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo conquistou duas taças em um intervalo de menos de uma semana no final de 2026. Agora, o clube empilha três vices consecutivos e que vieram em um intervalo de basicamente dois meses.

MESA VIROU

Os títulos da Libertadores e do Brasileirão vieram em um intervalo de quatro dias. O Flamengo venceu o torneio continental no dia 29 de novembro do ano passado, e selou a taça do nacional em 3 de dezembro.

Os vices vieram em torneios decorrentes dessas conquistas. O Flamengo perdeu os dois títulos que disputou por ter sido campeão da Libertadores: a Copa Intercontinental, para o PSG, e a Recopa Sul-Americana, para o Lanús. Já a taça do Brasileiro deu direito à disputa da Supercopa Rei, onde o Rubro-Negro também foi vice após perder para o Corinthians.

Tudo isso aconteceu em um intervalo aproximado de dois meses. O vice da Copa Intercontinental veio no dia 17 de dezembro. A Supercopa foi perdida no dia 1° de fevereiro, e a Recopa foi disputada em 26 de fevereiro.

Os resultados ruins pressionam o elenco e, principalmente, o técnico Filipe Luís. O treinador empilhou taças no seu primeiro ano à frente do Flamengo ?Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Supercopa?, mas viu a lua-de-mel ir pelos ares com os resultados recentes. nesta quinta-feira (26), foi xingado pela torcida.

O elenco não perdeu peças importantes para 2026 e ainda ganhou um nome de peso: Lucas Paquetá. O reforço mais caro da história do futebol brasileiro, no entanto, começou o jogo desta quinta-feira (26) na reserva e só entrou no decorrer da partida, assim como foi na Supercopa, contra o Corinthians.

O QUE VEM PELA FRENTE?

O Flamengo tem, pelo menos, mais quatro taças para disputar nesta temporada. O clube está na semifinal do Campeonato Carioca ?e com classificação encaminhada sobre o Madureira ?, além de disputar a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil.

O Brasileirão já está em andamento. A equipe tem quatro pontos é a 11ª colocada, mas tem um jogo a menos. A Libertadores começará para o Fla só no mês que vem, e a Copa do Brasil virá mais para frente.

O Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira. O Rubro-Negro encara o Madureira, fora de casa, às 21h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Na ida, o time venceu por 3 a 0.